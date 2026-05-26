Retienen más de 600 camisetas presuntamente falsificadas de la selección de Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Autoridad Nacional de Aduanas informó este martes sobre la retención, en el Aeropuerto de Tocumen, de más de 600 camisetas, presuntamente falsificadas, de la selección de fútbol de Panamá.

De acuerdo con la entidad, las camisetas eran transportadas en varias maletas por viajeros procedentes de Perú y fueron detectadas por los inspectores en el área de carriles. La institución explicó que los agentes descubrieron presuntas anomalías en el diseño de las camisetas, razón por la cual se decidió retener la mercancía para seguir con las respectivas investigaciones.

Dentro de las maletas, retenidas el pasado fin de semana, habían camisetas diseñadas con los tres colores que utilizará la selección en el próximo Mundial de Fútbol.

“La semana pasada se retuvieron otros tres cargamentos en el puesto de control de San Isidro, en la provincia de Chiriquí”, resaltó el director de Propiedad Intelectual de Aduanas, Juan Carlos López.

Se informó que las camisetas retenidas serán remitidas al Ministerio Público para los trámites correspondientes y que los pasajeros quedaron a órdenes de las autoridades competentes.