    Operativo de seguimiento

    Retienen otro vehículo con cigarrillos de presunto contrabando; la mercancía está valorada en $120 mil

    Henry Cárdenas P.
    Las autoridades continúan con las investigaciones tras el decomiso. Cortesía

    Un vehículo tipo panel fue retenido por las autoridades policiales y agentes aduaneros al detectar que presuntamente transportaba cigarrillos de contrabando.

    Decomisan 15 millones de cigarrillos valorados en $2 millones

    De acuerdo con un reporte de la Autoridad Nacional de Aduanas, el decomiso se dio en una operación de inteligencia, logrando ubicar 59 pacas de cigarrillos valoradas en cerca de $120 mil. El vehículo procedía de la provincia de Colón, informó la entidad.

    La diligencia se realizó tras un seguimiento de inteligencia por parte de inspectores de Aduanas, quienes detectaron irregularidades en la carga y solicitaron el apoyo de la Policía Nacional.

    El vehículo con la mercancía fue trasladado a la estación aduanera de Balboa, mientras que el conductor, un ciudadano panameño, fue puesto a órdenes de las autoridades correspondientes.

    Ayer, jueves, la Policía informó sobre el decomiso de 15 millones de unidades de cigarrillos, presuntamente de contrabando, y valorados en $2 millones, que fueron retenidos en la vía Centenario.

