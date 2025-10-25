Panamá, 25 de octubre del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Estados Unidos

    Revocan visa a Héctor Brands: regreso forzado a Panamá tras intento de ingresar a Estados Unidos

    Juan Manuel Díaz
    Héctor Brands fue devuelto al país el viernes por la noche. LP/Isaac Ortega

    Las autoridades estadounidenses le revocaron la visa al exdiputado y exdirector del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) Héctor Brands, quien fue devuelto la noche de ayer desde Miami, cuando intentó ingresar a ese país.

    Héctor Brands viajó a Miami, pero Estados Unidos no permitió su ingreso y lo devolvió a Panamá

    De acuerdo con fuentes oficiales, debido al retiro de la visa, las autoridades del aeropuerto de Miami negaron el desembarco de Brands en los Estados Unidos, por lo que debió retornar a Panamá.

    Brands retornó a Panamá en el vuelo CM227 de la línea aérea Copa, pero no quiso dar declaraciones a La Prensa, a pesar de que se le interrogó por la decisión asumida por el gobierno de los Estados Unidos.

    Este medio tuvo acceso a una imagen de la visa de Estados Unidos, en el pasaporte de Brands, marcada como cancelada.

    Así quedó estampada la visa de Estados Unidos en el pasaporte de Héctor Brands, a quien no le permitieron el ingreso a ese país el viernes 24 de octubre de 2025.

    Se contactó a Pedro Meilan, abogado de Brands, quien dijo desconocer información al respecto, ya que se encontraba internado en un centro hospitalario para un procedimiento médico.

    El Ministerio Público investiga una serie de sociedades en las que Brands figura como destinatario final, luego que aparecieran depósitos por la suma de $27.5 millones en sus cuentas personales.

    Entre estas figuran la sociedades Msms Porduction & Consulting Corp., Services Solution y Multiservicios Modernos S.A.

    Un análisis financiero encontró que las cuentas de ahorro, cuentas corrientes y tarjetas de crédito a nombre de Brands (a título personal), Multi Servicios Modernos, Services Solutions y MSM registraron depósitos por $27.9 millones y retiros por $28.3 millones.

    Durante la gestión Brands como director de Pandeportes (2021-2023) se aprobaron múltiples contratos, adendas y gestiones de cobros. En dicho período, Pandeportes manejó fondos por el orden de los $600 millones.

    Solo en el año 2022, como director de Pandeportes, Brands manejó contratos por el orden de los $215.3 millones, mientras que en el 2023 esos contratos ascendieron a la suma de $167.3 millones.

    Hasta el momento se desconoce cuál será el futuro político de Brands, quien fue diputado durante el quinquenio 2019-2024, pero entre abril de 2021 y febrero de 2023 solicitó una licencia para ausentarse de la curul y ocupar el cargo de director de Pandeportes.

