Ricardo Valencia y el caso ‘Fisher’: el suplente de la presidenta de la Asamblea que defiende a presunto cabecilla del Clan del Golfo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El juicio del caso Fisher se realizada desde hace un año en las instalaciones de la Oficina Judicial contra la Delincuencia Organizada, ubicada en la vía España.

Desde hace un año, en los juzgados ubicados en la Oficina Judicial contra la Delincuencia Organizada, en vía España, transcurre el juicio a los miembros de una presunta red pandillera desmantelada en la llamada operación Fischer.

La Fiscalía de Drogas ha identificado como cabecilla de esa red al colonense Jorge Luis General.

Su abogado es Ricardo Valencia, diputado suplente de Shirley Castañedas, presidenta de la Asamblea Nacional (AN) desde el pasado 1 de julio. El día de la elección, Valencia acompañó a Castañedas en el hemiciclo.

Castañedas, que -como Valencia- es abogada, también ha mantenido un portafolio de cliente ligados al crimen organizado y las pandillas, como Jorge Rubén Camargo, alias Cholo Chorrillo, actualmente preso en California.

Valencia actúa como abogado principal de General en el juicio que se desarrolla desde hace un año.

Una casa de playa ubicada en Río Hato, provincia de Coclé valorada en un millón de dólares fue decomisada en la operación Fisher.

A General se le atribuye ser el presunto cabecilla de una red criminal ligada al Clan del Golfo dedicada a la introducción de drogas por las costas de la provincia de Colón. El Clan del Golfo controlaría casi un tercio de la cocaína que se cultiva en Colombia.

En este caso también están procesados varios familiares de General, como su esposa Navir Gómez, quien controla la sociedad Yojimor S.A., presuntmente utilizada por la red para cometer los ilícitos. La fiscalía también investiga a su madre Adelina General y su hermano José General, cuya abogada es Leiza García.

Ricardo Valencia, diputado suplente de Shirley Castañeda.

En el año 2021, a la célula criminal que estaría bajo control de General se le decomisaron $10 millones que estaban ocultos en una residencia en Nueva Providencia, Colón. Las pesquisas habían iniciado mucho antes, en febrero de 2010.

Según la Fiscalía de Drogas, General era el encargado de coordinar la logística para el trasiego de drogas y dinero. Además, es el propietario de Magna Pesca, empresa utilizada para justificar el movimiento de fondos provenientes del narcotráfico. Según el Registro Público, esta compañía tiene como presidente a Jorge Luis General.

Su historial político

Valencia fue diputado de 2009-2014. Aunque fue electo por el partido Panameñista, pronto migró a Cambio Democrático (CD). En 2024, fue postulado por Realizando Metas (RM) como suplente de Castañedas, en el circuito 13-1.

Su madre es la exdiputada Argentina Arias.

Castañedas ha sido abogada de sujetos condenados o procesados por sus vínculos con el crimen organizado.

Defendió a Cholo Chorrillo, el jefe de Bagdad, una pandilla con presencia en casi todo el país.

Clarke, quien fue declarado culpable por una Corte en Estados Unidos por delitos de conspiración para el tráfico de drogas, está pendiente del pronunciamiento de condena.

La nueva presidente del Legislativo también fue abogada de Ricaurte Villasanta Restrepo, alias Tercero, vinculado a la banda Calor Calor y capo conocido en Centroamérica. Villasanta fue asesinado en 2021 en la cárcel La Nueva Joya. Su prontuario incluyó condenas por homicidio, delitos de droga y dos fugas, una en Costa Rica y otra en El Renacer.

La Prensa intenta contactar al diputado suplente Valencia, pero no responde los mensajes que se le han dejado en su oficina.