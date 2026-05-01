Río Indio: cárcel para exrepresentante y extesorero por desvío de más de $300 mil

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Un informe de la Contraloría evidenció anomalías en el manejo de recursos públicos en la Junta Comunal, lo que derivó en la sentencia.

Un juez de garantías condenó a 60 meses de prisión al exrepresentante del corregimiento de Río Indio, en el distrito de Penonomé, Eudocio Chirú Sánchez, y al extesorero Lorenzo Alonso Pérez, por el delito de peculado doloso relacionado con el manejo irregular de fondos suministrados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para obras sociales.

Durante una audiencia celebrada este viernes en las oficinas judiciales de la provincia de Coclé, la juez de garantías Liliana Ortiz validó la pena de prisión tras un acuerdo alcanzado entre los imputados y el fiscal anticorrupción Javier Mitre.

En la audiencia, la fiscalía aportó un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, que certificó la existencia de irregularidades en la Junta Comunal por un monto de $301,959.

De acuerdo con el informe, las anomalías fueron detectadas entre los años 2009 y 2014 en los fondos entregados por el MEF para la ejecución de obras de carácter social en Río Indio.

La juez también impuso a ambos exfuncionarios la sanción de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período de la pena principal, una vez cumplida esta.

Actualmente, el Ministerio Público adelanta investigaciones contra representantes, exrepresentantes, extesoreros y alcaldes por el manejo irregular de fondos entregados por la Autoridad Nacional de Descentralización para obras sociales.

Hasta ahora, la Fiscalía ha formulado cargos a unos 23 exrepresentantes y extesoreros por la presunta comisión del delito de peculado, vinculado al manejo de fondos del Programa de Interés Social de la descentralización.

Estas investigaciones tienen su origen en una serie de denuncias presentadas ante el Ministerio Público por la Autoridad Nacional de Descentralización entre los años 2019 y 2024.