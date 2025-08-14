Panamá, 14 de agosto del 2025

    MANTIENEN OPERATIVOS

    Roban a turistas en el Parque Nacional Chagres; un detenido y más sospechosos prófugos

    Getzalette Reyes
    El Parque Nacional Chagres se encuentra a unos 65 km al norte de la ciudad de Panamá. Foto/Cortesía

    Las autoridades confirmaron que varios turistas que visitaban el sector de La Cascada, dentro del Parque Nacional Chagres, fueron víctimas de un robo perpetrado por delincuentes.

    La Policía Nacional, con el apoyo de guardaparques del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), mantiene operativos en las comunidades que forman parte de esta reserva natural.

    Como resultado de estas acciones, uno de los presuntos implicados fue aprehendido en la comunidad Emberá Purú, corregimiento de Chilibre. La búsqueda de los otros sospechosos continúa.

    El Parque Nacional Chagres, que se extiende por 125,000 hectáreas entre las provincias de Panamá y Colón, es reconocido por su biodiversidad, cascadas y relevancia histórica. Alberga el bosque que protege el río más importante del país: el río Chagres, fuente de agua clave para el Canal de Panamá y el lago Alajuela.

    Tanto la Policía Nacional como MiAmbiente hicieron un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier hecho delictivo al 311 o a través de las redes sociales oficiales @miambientepma y @policiadepanama.

    Getzalette Reyes

    Portadista


