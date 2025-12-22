Robo a vivienda en David deja un muerto y un presunto ladrón herido

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una persona murió la madrugada de este lunes 22 de diciembre durante un robo a una residencia en el distrito de David, provincia de Chiriquí.

De acuerdo con las autoridades, varios sujetos ingresaron a una vivienda ubicada en el sector de San Carlitos, donde se encontraban dos mujeres y un hombre.

Dentro de la residencia se produjo un intercambio de disparos, que dejó como resultado la muerte del residente y a uno de los presuntos ladrones herido.

Luis Hernández, de la Zona Policial de Chiriquí, explicó que el herido es uno de los supuestos atracadores y fue aprehendido. Actualmente se mantiene bajo custodia policial.

Durante el incidente, una de las mujeres que se encontraba en la casa también resultó herida.

La Fiscalía Regional de Chiriquí inició de inmediato las investigaciones correspondientes por los presuntos delitos de robo y homicidio.