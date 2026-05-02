Ronny Rodríguez y William Pittí presentan recurso para anular la investigación por los pinchazos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Ronny Rodríguez y William Pittí, ambos investigados por presuntas escuchas telefónicas ilegales durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), presentaron un recurso de nulidad contra las pesquisas hechas por el Ministerio Público alegando violaciones al debido proceso.

El recurso presentado poco después que el juicio pactado para el pasado 29 de abril fuera suspendido, sostiene que la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, a cargo del proceso, se excedió en el término de investigación que establece la ley.

El recurso sostiene que en este caso la fiscalía tenía un término de cuatro meses para perfeccionar la investigación, pero se excedió de dicho período y no solicitó permiso al juez para continuar con las pesquisas.

De acuerdo con el recurso la investigación se inició el 29 de julio de 2014 y fiscalía envió la vista fiscal con una solicitud de llamamiento a juicio el 13 de abril del 2015, es decir cuatro meses más tarde de lo establecido por la ley.

Además, en el escrito se plantea que en este caso la fiscalía nunca pidió al juez un solicitud de prórroga para perfeccionar la investigación, por lo que incurrió en vicio de nulidad.

Abogados de Ronny Rodríguez y William Pittí. LP/Gabriel Rodríguez

El recurso también plantea que la fiscalía realizó varias diligencias en la investigación sin la presencia de un abogado defensor, por lo que se incurrió en un violación del derecho a la defensa.

Tras la presentación del recurso de nulidad el Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales debe correr traslado a la fiscalía para que presente sus consideraciones para entonces emitir una decisión al respecto.

El juzgado fijó para el próximo 22 de mayo la celebración del juicio a Rodríguez y Pittí por esta causa en la que se han presentado varios querellantes afectados por las escuchas telefónicas ilegales.

El juicio inicialmente previsto para el pasado 29 de abril se suspendió, luego que el abogado Rosendo Rivera, uno de los querellantes en este caso, confirmó que presentó un total de 74 pruebas para ser evacuadas durante el juicio, pero que la juez primera liquidadora de causas penales, Águeda Rentería, solo le admitió cinco.

Rodríguez y Pittí permanecen detenidos preventivamente en la sede de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) hasta la resolución del proceso.

Ambos se entregaron a las autoridades el pasado 26 de marzo, tras permanecer prófugos por más de 10 años.

También se encuentran pendientes de un fallo por la presunta comisión del delito de peculado por la pérdida de los equipos usados para realizar las interceptaciones telefónicas y de correos electrónicos.

Según la investigación los equipos se encontraban en las instalaciones del Consejo de Seguridad Nacional en el edificio 150 de Quarry Heights y cuyo manejo estaba a cargo de ambos investigados.

Según las pequisas los equipos fueron usados para espiar a unas 150 personas, entre dirigentes sindicales, gemiales, políticos y empresarios opositores al gobierno del expresidente Ricardo Martinelli.

El propio exmandatario fue juzgado por esta causa, pero un tribunal lo declaró no culpables de estos delitos.

En la actualidad Martinelli se encuentra asilado en Colombia, tras salir del país tras se condenado en el caso New Business por cargos de blanqueo de capitales.