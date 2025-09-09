Sala Penal cierre caso de peculado en ciudad deportiva de David en perjuicio de Pandeportes

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un nuevo revés sufrieron las investigaciones adelantadas por casos de corrupción, luego de que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia cerró de forma definitiva la investigación por presunto peculado relacionado con la construcción de la Ciudad Deportiva de David, en perjuicio del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes).

Con la ponencia de las magistradas Otilda de Valderrama (suplente de Maribel Cornejo), Ariadne García y María Eugenia López, la Sala Penal desestimó un recurso de casación presentado por la Fiscalía Anticorrupción para que se revocara un fallo del Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, que absolvió de los cargos de peculado al exdirector de Pandeportes Javier Tejeira, el exvicealcalde Iván Arturo Arrocha y la exjefa del departamento de cobros de la sociedad Condotte Panamá S. A., empresa que formaba parte del Consorcio Ciudad Deportiva de David, Janeth Vásquez.

El edicto No. 101 −colgado este martes 9 de septiembre en la sede de la Sala Penal− informa a las partes de la decisión asumida por esta instancia judicial, fundamentado en el artículo 2440 del Código Judicial, en el que se establece que “el término para formalizar el recurso será de quince (15) días y comenzará a contarse desde el día en que queda legalmente notificada la providencia por medio de la cual, el Tribunal Superior respectivo, concede dicho término”.

Cabe recordar que el 25 de febrero pasado el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales revocó un fallo del Juzgado Primero Liquidador de Causas Penales que había condenado a Tejeira, Arrocha y Vásquez, y en su defecto los absolvió de los cargos.

Los magistrados del Tribunal Superior también dispusieron revocar las medidas cautelares de una finca propiedad de uno de los imputados, ubicada en Las Lajas, en el distrito de Chame, y levantó las medidas a otras propiedades que se encontraban cauteladas por el Ministerio Público.

La investigación se inició en el año 2015, luego de que la Contraloría detectó una posible lesión patrimonial por $8.5 millones en perjuicio de Pandeportes, ya que se hicieron desembolsos por $9.3 millones, a pesar de que el proyecto, que incluía un estadio de béisbol con capacidad para 8 mil fanáticos, un velódromo y un gimnasio multiuso, solo tenía un avance del 4.4%.

El fallo del tribunal estimó que hubo contradicciones en el informe de auditoría de la Contraloría y que los adelantos entregados por Tejeira, como director de Pandeportes, estaban pactados dentro del contrato y que fueron usados para la ejecución del proyecto y no para la adquisición de bienes inmuebles por terceros.

Este caso también fue cerrado en la jurisdicción de cuentas, cuando el Tribunal Superior de Cuentas dictaminó que carecía de competencia para conocer del proceso, ya que la controversia fue deliberada en un proceso de arbitraje y podría producir el fenómeno del doble juzgamiento.