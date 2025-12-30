Sala Penal recibe recursos de casación en caso Blue Apple por blanqueo de capitales

Exclusivo Suscriptores

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia notificó a las partes de la llegada del recurso de casación interpuesto por varios de los condenados por el delito de blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.

A través del edicto No. 134, la Sala Penal notificó a las partes del ingreso a ese despacho judicial de los recursos de casación interpuestos por Adolfo Chichi De Obarrio, Alcides Bernal Zambrano, George Joseh Moreno, Juan Daniel Girón, Riccardo Francolini, Federico José Suarez, Ocatavio Samaniego y César Jaramillo.

El edicto detalla que, en base a lo dispuesto en el artículo 2439 y subsiguientes del Código Judicial, ahora las partes deberán sustentar los recursos y la sala determinar si los admite o no, de acuerdo con los elementos presentados.

Luego, la Sala Penal deberá notificar al procurador general de la Nación y fijar una fecha de audiencia ante los magistrados de esa misma sala, quienes deberán determinar si los argumentos expuestos por los defensores son suficientes para revocar la sentencia condenatoria.

El pasado 21 de octubre el Tribunal Superior de Apelaciones concedió un término de 15 días a los defensores de los sancionados para formalizar el recurso de casación contra la condena impuesta por la comisión de los delitos de peculado y blanqueo de capitales a través de la sociedad Blue Apple.

También deberá sustentar recurso de casación la Fiscalía Anticorrupción, que recurrió las absoluciones otorgadas a Antonio Donadío, Jaime Martín de la Espriella, Luis A. Arias y Melina Cano.

En el caso del exministro Federico Suárez, el tribunal le mantuvo una condena de 158 meses de prisión y una multa de $2.4 millones. A Francolini le impuso 60 meses de cárcel y una multa de $470 mil.

Para Octavio Samaniego, la condena fue de 152 meses de prisión; para Juan Daniel Girón, 64 meses de cárcel; y para César Jaramillo, 72 meses de arresto. También se dictó una pena de 80 meses de prisión a George Joseph Moreno y de 60 meses de cárcel a Alcides Bernal.