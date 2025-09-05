Sala Tercera admite demanda contra decreto que ordenó retención de salarios a los educadores huelguistas

La Sala Tercera de la Corte Suprema acogió un recurso de apelación y admitió una demanda de nulidad contra el decreto ejecutivo No 17 de 24 de junio de 2025 del Ministerio de Educación (Meduca) que ordenó la retención de salarios a los educadores que participaron de la huelga en rechazo de la Ley 462 que introdujo reformas al sistema de pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS).

Inicialmente el pasado 23 de julio la Sala Tercera notificó de la no admisión de la demanda interpuesta por Asociación de Maestros Gremialistas de la República de Panamá, pero dicha decisión fue apelada por el abogado Rolando Murgas Torraz, en representación de los educadores.

A través del edicio No.2065 colgado en la sede de la Sala Tercera se informa de la decisión de conceder el recurso de apelación interpuesto por Murgas Torraza, por lo que se admite la demanda.

El pasado 12 de mayo, el Ministerio de Educación (Meduca) inició el proceso de retención de salarios a educadores que se encontraban en paro en protesta por la aprobación de la Ley 462.

El proceso se generó a raíz de un comunicado emitido el mismo 12 de mayo firmado por la ministra Lucy Molinar, en el que informó a los docentes la decisión de retener los salarios de los docentes que se ausentaron de los centros educativos.

También la Contraloría General de la República ordenó la retención de salarios a más de 15 mil educadores que participaron de la huelga.

Los gremios magisteriales denunciaron que los descuentos ordenados por el Meduca y la Contraloría, se realizaron de forma ilegal y por un monto de más de 150 millones de dólares, entre salarios y la segunda partida del décimo tercer mes.

Durante las protestas contra la Ley 462 dirigentes magisteriales y obreros fueron procesados judicial y administrativamente.