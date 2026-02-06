Panamá, 06 de febrero del 2026

    Sala Tercera rechaza demanda de $10 millones de Mayer Mizrachi contra el Estado

    Juan Manuel Díaz
    La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), desestimó una demanda contencioso administrativa de indemnización, propuesta por el actual alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, para que se condene al Estado al pago de $10 millones por mal funcionamiento del servicio público por parte del Ministerio Público (MP).

    A través del edicto No.391, colgado en la secretaría de la Sala Tercera de la Corte se informa que bajo la ponencia de la magistrada Gisela Augurto y el respaldo de los magistrados Carlos Váquez y María Cristina Chen Staziola, se decidió no acceder a la pretensión presentada por Mizrachi.

    Mizrachi demandó al MP, luego de que en julio del 2024, el Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales declaró nulo un proceso en su contra por la presunta comisión del delito de blanqueo de capitales por un error en la denominación del delito por parte del Ministerio Público.

    Según el fallo, el MP incurrió en una falla al imputar el cargo de blanqueo de capitales a Mizrachi, teniendo como delito precedente el delito de peculado, a pesar de que a través del auto vario No. 46 del 24 de agosto del 2021, el Tribunal Superior de Causas Penales archivó el proceso seguido al actual alcalde del distrito de Panamá.

    La investigación inició en el año 2014, cuando la Autoridad de Innovación Gubernamental (AIG) denunció que Mizrachi a través de la empresa Innovative Venture Ltd, incumplió un contrato para el suministro de un sistema informático denominado Criptex para los estamentos de seguridad del Estado, esta denuncia sirvió de base para abrir un proceso por blanqueo de capitales, usando como precedente la denuncia de la entidad.

    Al caso también se introdujo una certificación del Tribunal de Cuentas que revela que un proceso seguido en esta jurisdicción por estos mismos hechos se determinó que no existió lesión patrimonial.

    Mizrachi fue proclamado como alcalde del distrito de Panamá el 9 de mayo de 2024, tras participar en el torneo electoral.

