Médico Julio Sandoval recomendó a Martinelli ‘evitar el estrés’; ¿qué pasará con su campaña electoral?

El resumen clínico que preparó el médico Julio Sandoval, jefe de cuidados intensivos de The Panamá Clinic, advierte que Ricardo Martinelli deberá estar incapacitado y en rehabiilitación por los próximos dos meses, con el propósito de “garantizar la mayor tasa de éxito de la cirugía”.

Si Martinelli acata esta orden, tal como lo ha hecho en el juicio del caso New Business, proceso al que se ha ausentado alegando incapacidad, no podría participar físicamente en las primarias presidenciales de su partido Realizando Metas (RM), torneo que se realizará el domingo 4 de junio. Tampoco podrá hacer campaña política por este tiempo.

Martinelli es uno de los cuatro aspirantes a la candidatura presidencial de RM.

El documento que firmó Sandoval dice además que deberá “evitar situaciones de estrés” debido a que en su estancia hospitalaria ha presentado “labilidad en los niveles de presión arterial y ritmos cardíacos”. Además añade que necesita rehabilitación para fortalecer los músculos de los miembros interiores, requiere utilizar un corsé lumbar y hacer ejercicios para la marcha y equilibrio.

Los detalles del parte médico salieron a relucir el pasado martes 23 de mayo, durante el primer día de juicio del caso New Business, proceso donde se investiga la compra de Editora Panamá América S.A. con supuestos fondos públicos. Martinelli es uno de los imputados en el caso, pero no compareció a la diligencia judicial debido a que argumentó una incapacidad médica como consecuencia de una cirugía en la columna para corregir una hernia discal.

“Por la medicación que se le está administrando llamada neuromoduladores, sustancias que alteran las formas en que los nervios se comunican entre sí y en consecuencia el nivel de actividad general del cerebro y opioides, utilizados para el manejo del dolor postoperatorio, es posible que el paciente presente efectos secundarios, somnolencia, episodios de distracción, falta de concentración y fluctuaciones de la presión arterial”, dice la orden médica.

Pese a que está tomando medicamentos que producen somnolencia, Martinelli ha estado pendiente del juicio. Prueba de ello es un tuit que escribió a las 7:51 a.m. de este miércoles 24 de mayo. “En el político caso New Business orquestado por Varela para adueñarse de los medios( pronto saldrá) volaron millones en sobornos para excluir personas del caso ( hay varios testigos) A mi, me niegan todo hasta las incapacidades medicas pero a otros se las dan, no me permiten aportar pruebas ni entrevistar testigos para defenderme. Como me defiendo? Con que? No quieren que corra a Presidente. Los fallos saldrán expeditos y condenatorios, ya están escritos como todas las apelaciones, reconsideraciones, etc negadas de plano, sin prueba alguna y sin haberme podido defender, esto para será finales de julio . Estoy en un estado de total indefensión. Si me lo hacen a mi te lo harán a ti. Que extranjero querrá invertir en esta selva sin justicia? Por eso somos y seremos pobres. La justicia está secuestrada”, escribió.

Sandoval también certificó que “es importante que durante el periodo de incapacidad, no se someta a episodios que provoquen estrés, es decir situaciones que atenten contra la estabilidad cardiaca que provoquen desmejoría en la evolución del paciente”.

Vieja táctica

Las señales de que el exgobernante utilizaría la carta de la incapacidad médica para eludir el juicio de New Business, aparecieron el pasado 17 de mayo cuando su vocero Luis Eduardo Camacho publicó una fotografía en Twitter en la que se observa a Martinelli en una cama de hospital. “Manténgalo en sus oraciones. Por recomendación de sus médicos y debido a una recaída en sus problemas de la columna, que le obligaron a cancelar una gira nacional programada, el expresidente Martinelli se someterá en una hora, a la tercera cirugía. Esperamos su pronta recuperación”, escribió.

En 2021, Martinelli usó la misma estrategia en la víspera del juicio por el caso pinchazos. El 20 de junio de ese año, fue sometido a una “cirugía mayor” en la columna vertebral. Aquel juicio debía iniciar el 5 de julio de 2021, pero se pospuso para el 21 de ese mismo mes. Llegado ese día, la defensa presentó un certificado médico que lo incapacitaba por un mes. Los jueces se negaron a suspender el acto y advirtieron que el acusado podía seguir la audiencia desde la comodidad de su residencia. Cuando Martinelli se enteró que el acto iniciaría con o sin él, se presentó en la sala, llevando una andadera.