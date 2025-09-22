Saúl Méndez aparece en medios internacionales mientras es buscado por Panamá

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Saúl Méndez, dirigente sindical y líder del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), ha sido calificado por las autoridades panameñas como prófugo de la justicia.

Méndez es investigado en Panamá −junto a otros líderes sindicales− por su presunta participación en estafa agravada, blanqueo de capitales, falsedad de documentos y asociación ilícita, en perjuicio de más de 400 extrabajadores.

Exhortamos a cualquier persona que posea información sobre el paradero del requerido a comunicarse confidencialmente con INTERPOL Panamá o las autoridades competentes. #DiosYPatria pic.twitter.com/Jc6GCu4PYh — Policía Nacional (@policiadepanama) July 25, 2025

Para evitar el proceso, Méndez solicitó asiló a la embajada de Bolivia, la Cancillería le dio el salvoconducto para viajar a ese país, pero de allí viajó a Venezuela.

Aunque hasta la fecha su ubicación exacta se desconoce, todo apunta a que se encontraría en Venezuela.

En los últimos meses, la cuenta oficial del Suntracs ha compartido videos de Méndez en entrevistas a distintos medios internacionales.

Más recientemente, participó en el programa Conversando con Correa, transmitido por RT, cadena de televisión internacional de noticias financiada por el Estado ruso, donde denunció una supuesta “persecución política” en Panamá, criticó el memorando de entendimiento firmado en abril de 2025 entre el Gobierno de José Raúl Mulino y Estados Unidos, entre otros asuntos.

La entrevista estuvo dirigida por el expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que sigue muy presente en la vida política de su país a través de redes sociales, pesa una condena de ocho años de cárcel e inhabilitación por el caso ‘Sobornos 2012-2016′.

Correa, quien gobernó de 2007 a 2017 como uno de los referentes de la izquierda latinoamericana, reside desde el fin de su mandato en Bélgica, que le concedió asilo político en 2022, lo que le ha permitido evitar la cárcel en Ecuador.

Se traslada constantemente de Bélgica a Venezuela y México.

El ex Presidente de Ecuador Rafael Correa @MashiRafael conversa con Saúl Méndez.

.. https://t.co/5npcIJr3VE — Suntracs Panama ⚒ (@SuntracsPanama) September 22, 2025

El procurador general de la Nación, Luis Gómez Rudy, informó a finales de julio que Interpol mantiene activa una alerta roja para su ubicación y captura, aunque en el portal público del organismo aún no aparece publicada.

Gómez advirtió que las extradiciones desde Venezuela han sido en su mayoría negadas o ignoradas en los últimos cinco años, lo que complica la situación.

De Panamá a Venezuela: la ruta de Saúl Méndez

El 19 de julio pasado, Méndez viajó a Bolivia tras recibir un salvoconducto de asilo diplomático. Sin embargo, el 24 de julio abandonó ese país rumbo a Venezuela, quedando fuera de la protección otorgada por el gobierno boliviano.

Antes de ello, el 21 de mayo, había ingresado de forma irregular a la Embajada de Bolivia en Panamá, donde entregó una nota al encargado de negocios, Carlos Javier Suárez, solicitando refugio.

Un afiche difundido por la Policía Nacional de Panamá lo describe como prófugo internacional por presunta estafa agravada, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.