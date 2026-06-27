Se celebra audiencia para legalizar la aprehensión de Genaro López y Marco Andrade

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Los dirigentes sindicales Genaro López y Marco Andrade fueron conducidos ante un juez de garantías este sábado 27 de junio para las respectivas audiencias de legalización de aprehensión e imputación de cargos.

Ambos fueron aprehendidos el pasado jueves, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el uso irregular de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) en presuntos programas de capacitación organizados por la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi).

La Prensa observó que, desde muy temprano, López llegó esposado y escoltado a las oficinas del Primer Distrito Judicial.

López fue secretario general de Conusi de 2016 a 2020. Andrade lo reemplazó en el cargo, el cual ejerció de 2021 a 2025.

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