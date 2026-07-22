Se entrega a la Fiscalía hombre requerido por presunta vinculación con la Mafia Filipina

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Policía Nacional aprehendió a Roberto Manuel Freeman Lara, de 60 años, quien era requerido por la presunta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas y que estaría vinculado a la estructura criminal autodenominada Mafia Filipina.

Policía aprehende a presunto miembro de la estructura criminal MF. Foto/Policía Nacional

Freeman Lara se presentó de manera voluntaria en las instalaciones de la Fiscalía de Central Park, donde quedó a disposición de las autoridades competentes.

Aprehendimos a un hombre vinculado a la estructura criminal Mafia Filipina, quien era requerido por el delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.



El hombre, de 60 años, se presentó en las instalaciones de la Fiscalía de Central Park para entregarse. pic.twitter.com/DV6jSatPT2 — Policía Nacional (@policiadepanama) July 22, 2026

Más temprano, la Policía informó que mantenía la búsqueda de 10 personas requeridas, entre ellas Freeman Lara, presuntamente vinculadas a la organización criminal “MF”, con operaciones en el sector de Santa María, Betania.

De acuerdo con la información suministrada por la entidad, los requeridos son investigados por la presunta comisión de delitos de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo.

Entre las personas buscadas figuran dos presuntos líderes de la organización, identificados con los alias “Woper” y “Toti”. Este último cuenta con una notificación roja de Interpol.

Las autoridades solicitan a la ciudadanía que cualquier información sobre el paradero de los otros requeridos sea suministrada de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 y 511-9081.