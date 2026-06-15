Panamá, 15 de junio del 2026
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    Fuga masiva

    Se entrega uno de los evadidos de La Joyita requerido por robo agravado

    La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda para capturar a los demás prófugos tras elevar la recompensa a $2,000

    Martha Vanessa Concepción
    Se entrega uno de los evadidos de La Joyita requerido por robo agravado
    Osmir Óscar Batista Aripe, prófugo del centro penitenciario La Joyita, se entregó voluntariamente. PN.

    Osmir Óscar Batista Aripe, prófugo del centro penitenciario La Joyita, se entregó voluntariamente ante las autoridades judiciales, informó la Policía Nacional (PN).

    +info

    Reos prófugos de La Joyita son considerados de alta peligrosidad

    De acuerdo al informe, el ciudadano compareció por sus propios medios en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) del distrito de San Miguelito, donde unidades de la Policía Nacional hicieron efectiva su aprehensión inmediata.

    Batista Aripe mantiene un requerimiento judicial vigente por el delito de robo agravado, sumando ahora nuevos cargos por evasión.

    Se entrega uno de los evadidos de La Joyita requerido por robo agravado
    Osmir Óscar Batista Aripe, prófugo del centro penitenciario La Joyita, se entregó voluntariamente

    Evadidos de alta peligrosidad

    Tras esta entrega, el bloque de búsqueda de los estamentos de seguridad mantiene un despliegue masivo a nivel nacional, luego de elevar a $2,000 la recompensa para cualquier ciudadano que aporte información fidedigna que guíe a la captura de los demás evadidos.

    El reporte de inteligencia detalla que la lista de fugitivos pendientes incluye perfiles de alta peligrosidad:

    Homicidio: 8 sujetos procesados.

    Delitos relacionados con drogas: 5 requeridos.

    Robo: 4 requeridos (previo a la entrega de Batista).

    Pandillerismo: 2 requeridos.

    Posesión ilícita de armas de fuego: 1 requerido.

    Masiva imputación y condenas por la fuga

    Este caso forma parte de una de las evasiones más investigadas del sistema penitenciario. El Ministerio Público logró imputar cargos al menos a 153 internos vinculados directamente con este hecho delictivo. Las fiscalías correspondientes ya consiguieron resolver la situación jurídica de varios implicados mediante las siguientes sentencias:

    20 condenas fijadas en 42 meses de cárcel.

    5 condenas fijadas en 36 meses de prisión.

    1 condena fijadas en 44 meses de reclusión.

    1 sanción menor fijada en 4 meses de cárcel para un reo colaborador.

    Las líneas de denuncia 104, 511-9081 y 511-9339 se mantienen habilitadas de forma confidencial para recibir reportes de la ciudadanía sobre el paradero del resto de los delincuentes.

    Martha Vanessa Concepción

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