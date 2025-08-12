Se entrega representante de Pacora, Hugo Henríquez, por caso de fondos de la descentralización

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

El representante de corregimiento de Pacora, por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), Hugo Henríquez Velásquez, se entregó ayer ante la Fiscalía Anticorrupción, requerido por la presunta comisión del delito de peculado en el manejo de fondos de la descentralización asignados al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Fuentes del Ministerio Público confirmaron que Henríquez Velásquez acudió en la mañana, acompañado de su abogado Víctor Almengor, luego de conocer que existía una orden de conducción en su contra. La diligencia incluyó una inspección en la Junta Comunal de Pacora.

El funcionario quedó bajo custodia de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) a la espera de que el Sistema Penal Acusatorio fije la fecha para la audiencia de imputación de cargos y aplicación de medidas cautelares.

De acuerdo con la investigación, la fiscalía le atribuye el manejo irregular de $194 mil del PDIS, fondos destinados a la ejecución de obras de interés social en Pacora.

La Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación contra 70 representantes de corregimiento que recibieron fondos del PDIS, tras detectarse irregularidades en una auditoría de la Contraloría General de la República. Hasta el momento, se han imputado cargos a unos 10 exrepresentantes y extesoreros por este caso.

La fiscalía también remitió a la Dirección de Investigación Judicial un listado con 70 juntas comunales donde es necesario ubicar a exrepresentantes, tesoreros y exalcaldes responsables del manejo de estos fondos.

El pasado 24 de julio, la Contraloría entregó al Ministerio Público 12 nuevos informes de auditoría relacionados con programas financiados con recursos de la descentralización.