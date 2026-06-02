Panamá, 02 de junio del 2026
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    MOTÍN

    Se fugaron 195 reos de la cárcel La Joyita, confirma la ministra de Gobierno

    Juan Manuel Díaz
    Se fugaron 195 reos de la cárcel La Joyita, confirma la ministra de Gobierno
    Jorge Torregrosa, director del Sistema Penitenciario; Dinoska Montalvo, ministra de Gobierno; y Jaime Fernández, director de la Policía. LP Juan Manuel Díaz

    La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó este martes que unos 195 reos se fugaron de la cárcel La Joyita el lunes.

    En tanto, el director de la Policía, Jaime Fernández, dijo que ya recapturaron 123, es decir, que continúan en las calles 72. Pero, según la ministra Montalvo hay recapturados 126.

    Fernández confirmó que dentro del penal tres personas murieron durante el motín. Además, tres agentes de la Policía resultaron heridos.

    Las autoridades iniciaron una investigación interna. “Vamos a encontrar a las personas que hayan permitido una situación como esta”, dijo el director.

    Las visitas en el complejo carcelario, ubicado en Las Garzas, fueron suspendidas. Se reanudarán el próximo lunes sólo para La Mega Joya y La Joya.

    Cifras del Sistema Penitenciario indican que hay un poco más 4 mil 800 recluidos en La Joyita.

    Información en desarrollo...

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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