Se fugaron 195 reos de la cárcel La Joyita, confirma la ministra de Gobierno

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, informó este martes que unos 195 reos se fugaron de la cárcel La Joyita el lunes.

En tanto, el director de la Policía, Jaime Fernández, dijo que ya recapturaron 123, es decir, que continúan en las calles 72. Pero, según la ministra Montalvo hay recapturados 126.

Fernández confirmó que dentro del penal tres personas murieron durante el motín. Además, tres agentes de la Policía resultaron heridos.

Las autoridades iniciaron una investigación interna. “Vamos a encontrar a las personas que hayan permitido una situación como esta”, dijo el director.

Las visitas en el complejo carcelario, ubicado en Las Garzas, fueron suspendidas. Se reanudarán el próximo lunes sólo para La Mega Joya y La Joya.

Cifras del Sistema Penitenciario indican que hay un poco más 4 mil 800 recluidos en La Joyita.

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