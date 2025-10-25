Se incendia bus de Pandeportes en Colón, los ocupantes salen ilesos

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un bus del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) que transportaba a 27 personas, entre ellas 11 menores de edad, se incendió este sábado 25 de octubre en la autopista Panamá-Colón, informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

De acuerdo con el reporte de los Bomberos, el bus, tipo coaster, se incendió en su totalidad y los ocupantes lograron salir a tiempo.

El siniestro se registró cerca de las 10:30 a.m. en el puente de El Giral, en el sector de Buena Vista, provincia de Colón.

“Gracias a la rápida reacción de los ocupantes, no se reportaron heridos ni víctimas fatales, ya que todos lograron evacuar el vehículo a tiempo”, informó el Cuerpo de Bomberos.

Al lugar llegaron paramédicos y personal de los Bomberos de la estación de Sabanitas.

Información en desarrollo...