Panamá, 25 de octubre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Autopista

    Se incendia bus de Pandeportes en Colón, los ocupantes salen ilesos

    Henry Cárdenas P.
    Se incendia bus de Pandeportes en Colón, los ocupantes salen ilesos
    El bus se incendio en el sector de Buena Vista, Colón. Captura de pantalla

    Un bus del Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) que transportaba a 27 personas, entre ellas 11 menores de edad, se incendió este sábado 25 de octubre en la autopista Panamá-Colón, informó el Cuerpo de Bomberos de Panamá.

    De acuerdo con el reporte de los Bomberos, el bus, tipo coaster, se incendió en su totalidad y los ocupantes lograron salir a tiempo.

    El siniestro se registró cerca de las 10:30 a.m. en el puente de El Giral, en el sector de Buena Vista, provincia de Colón.

    “Gracias a la rápida reacción de los ocupantes, no se reportaron heridos ni víctimas fatales, ya que todos lograron evacuar el vehículo a tiempo”, informó el Cuerpo de Bomberos.

    Al lugar llegaron paramédicos y personal de los Bomberos de la estación de Sabanitas.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • IMA: horario y lugares de venta de las Agroferias para este jueves 23 y viernes 24 de octubre. Leer más
    • Días libres en noviembre: feriados y pagos por fiestas patrias en Panamá. Leer más
    • Detienen a empresario y funcionarios por fraude de créditos fiscales en Panamá. Leer más
    • Tribunal ordena decomiso de $3 millones en bienes y dinero por caso del PAN. Leer más
    • Corredores Norte y Sur: ¿Por qué los panameños siguen pagando peaje si el Estado ya los compró?. Leer más
    • Ifarhu anuncia la provincia que recibirá el PASE-U 2025 de 27 al 31 de octubre. Leer más
    • Atención jubilados: CSS anuncia pago adelantado de la primera quincena de noviembre. Leer más