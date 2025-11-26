Se registra explosión en un edificio en Pueblo Nuevo; reportan una persona herida con quemaduras

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Agentes del Cuerpo de Bomberos de Panamá atendieron una explosión en un edificio de apartamentos en el corregimiento de Pueblo Nuevo, distrito de Panamá, y se reporta una persona herida.

De forma preliminar se informó que la explosión ocurrió en el piso 21 del PH Torres de Montserrat, en las inmediaciones del Instituto Comercial Panamá.

Además, se informó de un hombre, de 47 años de edad, que resultó herido con quemaduras en casi el 40% de su cuerpo.

La persona recibió atención inmediata por parte de una ambulancia del servicio de atención médica prehospitalaria de los Bomberos.

Como medida de seguridad, el edificio fue desalojado y se procedió con el cierre de las llaves centrales del sistema de gas.

En medio del operativo de seguridad. se pusieron a salvo aproximadamente 25 mascotas, entre felinos y caninos.

Por otro lado, en un primer registro de control se reportó la evacuación de 100 personas, de las distintas plantas del edificio. De forma seguida, se llevaron a cabo las labores de verificación estructural, control de riesgos y revisión de posibles fugas para garantizar la seguridad del área.

Se informó que personal de la oficina de investigación de los Bomberos llegó al lugar para determinar las causas de la explosión.

Información en desarrollo…