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    Panamá norte

    Se registra incendio en una fábrica de colchones en Villa Zaíta

    Henry Cárdenas P.
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    Se registra incendio en una fábrica de colchones en Villa Zaíta
    Incendio en una fábrica en Villa Zaíta. Tomada de X

    Un voraz incendio se registró la noche de este lunes 31 de agosto en una fábrica ubicada en el sector de Villa Zaíta, al norte del distrito de Panamá.

    De forma preliminar se informó que el incendio se registró en una fábrica de colchones, que está próxima a la estación del Metro de Villa Zaíta.

    De igual forma, se indicó que la fábrica de colchones se incendió en su totalidad y que dentro del local hay varios materiales químicos.

    Hasta la medianoche no se reportaban heridos y al lugar llegó personal de las estaciones de Bomberos de Alcalde Díaz, San Miguelito, Juan Díaz, Betania y Carrasquilla.

    Asimismo se contó con el apoyo de vehículos tanqueros de las estaciones de Juan Díaz, Tocumen y Calidonia.

    Al menos 70 agentes de los Bomberos trabajan para controlar el incendio y evitar que se propague a otras estructuras cercanas, incluyendo el Metro de Panamá.

    Se informó que personal de la Policía de Tránsito procedió a cerrar los dos carriles de la vía Transístmica, en dirección al sector de Los Andes.

    Transeúntes y conductores reportaron en redes sociales el siniestro. El cielo por momentos se tornaba anaranjado por la intensidad de las llamas y se escucharon explosiones.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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