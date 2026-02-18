Se registra sismo y réplicas en la frontera entre Panamá y Costa Rica; no se reportan afectaciones

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró la mañana de este miércoles 18 de febrero un sismo en la frontera entre Panamá y Costa Rica, con réplicas.
De acuerdo con los datos preliminares de la entidad, el primer temblor se registró a las 4:06 a.m., con una magnitud de 5.2 y profundidad de 5 kilómetros.
Posteriormente, a las 4:21 a.m. se sintió un nuevo temblor de magnitud de 3.1 y se registró otro cerca de las 6:00 a.m., con una profundidad de 5 kilómetros, en el sector fronterizo entre Panamá y Costa Rica, al oeste de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.
Por su parte, el Servicio Nacional de Protección Civil informó que está monitoreando la situación y que hasta el momento no se reportan afectaciones.
El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá,— IGCPanamaUP (@igcpanamaup) February 18, 2026
Reporta el siguiente evento:
Estado: PRELIMINAR
Fecha: 2026-02-18
Hora: 6:08:28AM hora local
Magnitud: 4.1
Profundidad: 5km
Localizado en Región Fronteriza Panamá-Costa Rica a 14km al oeste de Changuinola pic.twitter.com/U4DAlQDYob