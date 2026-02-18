Panamá, 18 de febrero del 2026

    Instituto de Geociencias

    Se registra sismo y réplicas en la frontera entre Panamá y Costa Rica; no se reportan afectaciones

    Henry Cárdenas P.
    El evento sísmico fue reportado por el Instituto de Geociencias.

    El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá registró la mañana de este miércoles 18 de febrero un sismo en la frontera entre Panamá y Costa Rica, con réplicas.

    De acuerdo con los datos preliminares de la entidad, el primer temblor se registró a las 4:06 a.m., con una magnitud de 5.2 y profundidad de 5 kilómetros.

    Posteriormente, a las 4:21 a.m. se sintió un nuevo temblor de magnitud de 3.1 y se registró otro cerca de las 6:00 a.m., con una profundidad de 5 kilómetros, en el sector fronterizo entre Panamá y Costa Rica, al oeste de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

    Por su parte, el Servicio Nacional de Protección Civil informó que está monitoreando la situación y que hasta el momento no se reportan afectaciones.

