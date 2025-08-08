Panamá, 08 de agosto del 2025

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Transporte Público

    Se vuelca un bus de pasajeros en Limón, Colón; hay cerca de 20 heridos

    Henry Cárdenas P.
    El accidente se registró en Limón, provincia de Colón. Cortesía

    Un bus de pasajeros de la ruta que conduce a Limón, en la provincia de Colón, se volcó en horas de la tarde de este viernes 8 de agosto, resultando cerca de 20 personas heridas.

    De forma preliminar, se conoció que la mayoría de las personas eran estudiantes del sector.

    Al lugar del accidente llegaron al menos cinco ambulancias de diferentes entes como el Sume 911, la Caja de Seguro Social y el Cuerpo de Bomberos.

    El bus quedó volcado en medio de la calle, lo que impidió el tránsito hacia las comunidades del sector. Algunos pasajeros lograron salir por la puerta trasera.

    Al parecer el conductor perdió el control del bus.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

