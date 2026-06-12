Seguimiento, vigilancia y 10 disparos: la trama detrás del crimen de abogada en Costa del Este

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las autoridades ubicaron el arma de fuego usada contra Nadine Silvera y han ubicado videos de vigilancia que revelan cómo se dio el ataque.

El crimen de la abogada Nadine Silvera, perpetrado el pasado 6 de marzo, fue un hecho planificado que involucró a al menos cinco personas, una de ellas un menor de edad conocido en el bajo mundo como “Malvavisco”, quien presuntamente efectuó los 10 disparos contra el vehículo en el que viajaban la víctima y su pareja.

Así lo explicó el fiscal de Homicidio y Femicidio, Jorge Ferguson, durante la audiencia seguida a Derick Alberto De León, de 36 años, a quien un juez de garantías imputó cargos y ordenó la detención preventiva por su presunta participación en el crimen.

Según la fiscalía, De León habría participado en la logística del ataque al transportar a uno de los presuntos sicarios hasta las inmediaciones del lugar donde ocurrió el crimen.

La jueza de garantías, Eydis Jaén, consideró que en el caso de De León la medida cautelar de detención provisional era proporcional con la gravedad del delito (homicidio doloso agravado), además de que existe riesgo de afectación de pruebas y peligro para la comunidad.

Jaén también destacó que en este caso existe la posibilidad de influir sobre los testigos, así como riesgo de fuga.

Durante la audiencia, iniciada a las 11:23 a.m. de este jueves, la fiscalía relató que la vinculación de De León surge del testimonio de tres vendedores de hot dogs y chicha que operan un pequeño puesto cerca de una estación de gasolina ubicada a pocos metros de donde ocurrió el ataque, en Costa del Este.

Jorge Ferguson, fiscal de Homicidio y Femicidio. LP/Juan Manuel Díaz

Ese día, De León, que es conductor de una plataforma de transporte, llegó al puesto de los vendedores y de la parte trasera de su auto descendió un hombre con estrabismo que compró un hot dog y una chicha, servicio que fue pagado por De León mediante Yappy.

Según la fiscalía, tras descender del vehículo de De León y comprar comida, el sospechoso abordó una motocicleta que sería utilizada en el ataque. En ese momento habría recibido la alerta sobre la proximidad del vehículo en que viajaban Silvera y su pareja, enviada por personas que les daban seguimiento desde otro automóvil.

Los testigos relataron a la fiscalía que poco después ambos se marcharon, se escucharon detonaciones y se originó una persecución entre varios autos y una moto.

De acuerdo con la investigación, varios integrantes del grupo siguieron durante semanas a Silvera y a su pareja, Roberto Cárdenas Olivares.

El día del crimen, algunos vigilaban sus movimientos desde vehículos, mientras el tirador esperaba en motocicleta. Cuando recibieron la señal de que la pareja se aproximaba, se ejecutó el ataque.

Según la fiscalía, semanas antes del atentado, Cárdenas Olivares había informado que desde un auto rojo les estaban tomando fotografías.