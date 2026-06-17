Senafront aprehende a implicados en caso de explotación sexual de menores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Las diligencias fueron realizadas por el Ministerio Público y Senafront tras una serie de operaciones de vigilancia y seguimiento.

Dos personas fueron detenidas y ocho menores de edad, víctimas de explotación sexual, fueron recuperados, en una operación conjunta entre el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Ministerio Público realizada en Barú, distrito de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

La investigación se inició hace 15 días cuando, a través de información de inteligencia, se ubicó en esa área a dos personas en flagrancia relacionados con el abuso de un menor de edad.

Trascendió que los aprehendidos son una pareja residente en Barú y que los niños objeto de abuso residían en su residencia. En el allanamiento también se logró el decomiso de equipos electrónicos y celulares que en estos momentos son objeto de análisis por parte de funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En el año 2023, a través de la operación Trillizas, el Ministerio Público y la Policía Nacional lograron la aprehensión de once personas vinculadas en delitos contra el orden y la libertad sexual en perjuicio de varios menores de edad.

Senafront caso de explotación sexual de menores.https://t.co/rLx5Yn2AoO pic.twitter.com/BeZEooBBUp — La Prensa Panamá (@prensacom) June 17, 2026

En esa ocasión, la investigación reveló que los implicados ofrecían servicios sexuales con menores de edad y que incluso subían a las redes sociales imágenes de niños.

Durante el proceso de investigación, dos de los implicados alcanzaron acuerdos de pena de 172 y 111 meses de prisión por el delito de explotación sexual de menores de edad.

En este caso también se ordenó la detención provisional de cuatro ciudadanos de 52, 62, 60 y 58 años, y a una mujer de 40 años, imputados por los delitos contra la humanidad, en la modalidad de trata de personas con fines de explotación sexual de menores, corrupción de personas menores de edad, contra la libertad e integridad sexual, en la modalidad de violación y pago por violaciones sexuales, en calidad de autores.