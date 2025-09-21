Senan decomisa 300 kilos de cocaína en varios operativos

Exclusivo Suscriptores

Funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisaron 300 kilos de cocaína en operativos realizados en el Porvenir en la Comarca Guna Yala, en una terminal portuaria en la Provincia de Panamá, En Bique y San Carlos en la provincia de Panamá Oeste.

El primer decomiso se realizó en el sector de Costa Esmeralda, San Carlos en la provincia de Panamá Oeste en el que se incautaron 59 kilos de cocaína que fueron ubicados en una embarcación artesanal.

Dentro de la embarcación también se ubicó el cuerpo sin vida de un hombre de unos 35 años de edad que se presume fue víctima de un tumbe de drogas. Por este caso se abrió una investigación por los delitos de homicidio y tráfico internacional de drogas.

En una segunda operación realizada por el Senan en el área de El Porvenir en la comarca Guna Yala se ubicaron 145 kilos de drogas. En este operativo se detuvo a tres personas a quienes se vincula con la droga que era transportada en una embarcación.

El otro golpe al narcotráfico se registró en el área de Bique en la provincia de Panamá Oeste, en la que se ubican 89 paquetes de drogas que eran transportados en una embarcación dedicada a la pesca artesanal. En este caso la droga estaba oculta en varios sacos que pretendían ser llevados a tierra para su posterior comercialización.

La última operación fue realizada en el puerto del sector pacífico, cuando se ubicó un maletín flotando en cuyo interior había 22 paquetes de cocaína. Se desconoce si el maletín fue arrojado al mar de forma intencional al detectar la presencia de las autoridades o si se trata de una nueva modalidad usada para el tráfico de estupefacientes.

En lo que va del año los estamentos de seguridad han decomisado un total de 69 toneladas de drogas, en operaciones realizadas en el territorio nacional.

En este contexto el Senan logró el decomiso de 36 toneladas de drogas en el desarrollo de 97 operaciones. Esta droga en su mayoría tenía como destino el mercado europeo.

En estas operaciones realizadas por el Senan se logró la aprehensión de 101 personas, 30 embarcaciones, 36 armas de fuego, 6 mil 618 municiones de diversos calibres.

La mayor parte de la droga decomisada por las autoridades ha sido ubicada dentro de contenedores que son contaminados con droga mientras se encuentran en tránsito por los puertos.

El ministro de Seguridad Frank Ábrego inició conversaciones con la Autoridad Marítima de Panamá, la Dirección Nacional de Aduanas para reforzar las tareas de vigilancia en los recintos portuarios.