Panamá, 06 de diciembre del 2025

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Narcotráfico

    Senan decomisa 800 kilos de droga cerca de isla Chepillo

    Juan Manuel Díaz

    Una persecución desarrollada por patrulleras del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dio con el decomiso de 835 kilos de cocaína al sur de la isla Chepillo, en Panamá Este, que eran transportados en una lancha.

    Durante la persecución, los tripulantes de la embarcación con la carga ilícita realizaron una serie de maniobras, lo que provocó una colisión con la patrullera del Senan, por lo que la nave con la droga se hundió.

    Los efectivos del Senan procedieron con el rescate y aprehensión de los ocupantes de la embarcación hundida, y recuperaron un total de 835 kilos de droga la madrugada de este sábado 6 de diciembre.

    Senan decomisa 800 kilos de droga cerca de isla Chepillo
    La droga fue recuperada tras una persecución por patrulleras del Senan.

    Las evidencias y los aprehendidos fueron trasladados hasta tierra firme para ser puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas, para el inicio de las investigaciones.

    Se presume que la droga procedía de Colombia y pretendía ser desembarcada en algún punto de la costa de Panamá Este, para luego ser sacada del país por tierra.

    Según la Fiscalía de Drogas, la isla Chepillo es uno de los puntos usados por redes criminales para la movilización de estupefacientes a través de lanchas de pesca artesanal que se mueven por el Golfo de Panamá.

    Senan decomisa 800 kilos de droga cerca de isla Chepillo
    El Senan decomisó 835 kilos de cocaína en las inmediaciones de isla Chepillo en Panamá Este. Cortesía.

    Las investigaciones de los estamentos de seguridad indican que estas embarcaciones ocultan su carga ilícita en esteros e islas cercanas a la costa, para luego transportarla en vehículos con doble fondo.

    Según estadísticas del Ministerio de Seguridad, durante este año se han decomisado unas 90 toneladas de drogas por los diferentes estamentos de seguridad.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Entrevista exclusiva: IATA revela cómo el aislamiento aéreo de Venezuela tendrá un fuerte impacto en la región. Leer más
    • Aprehenden a funcionaria de la CSS que presuntamente cobraba por agendar citas en la Ciudad de la Salud. Leer más
    • Inicia la construcción del hospital para perros y gatos por $14.1 millones, adjudicado a la empresa que restaura la villa diplomática. Leer más
    • Nota de la Junta Directiva de Corporación La Prensa, S.A.. Leer más
    • Imputan cargos a exrepresentante de Chepo y ordenan aprehensión de extesorero por peculado. Leer más
    • Copa Airlines suspende vuelos desde y hacia Venezuela. Leer más
    • ATTT iniciará proceso para renovar el servicio de emisión de licencias en 2026. Leer más