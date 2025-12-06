Senan decomisa 800 kilos de droga cerca de isla Chepillo

Una persecución desarrollada por patrulleras del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dio con el decomiso de 835 kilos de cocaína al sur de la isla Chepillo, en Panamá Este, que eran transportados en una lancha.

Durante la persecución, los tripulantes de la embarcación con la carga ilícita realizaron una serie de maniobras, lo que provocó una colisión con la patrullera del Senan, por lo que la nave con la droga se hundió.

Los efectivos del Senan procedieron con el rescate y aprehensión de los ocupantes de la embarcación hundida, y recuperaron un total de 835 kilos de droga la madrugada de este sábado 6 de diciembre.

La droga fue recuperada tras una persecución por patrulleras del Senan.

Las evidencias y los aprehendidos fueron trasladados hasta tierra firme para ser puestos a órdenes de la Fiscalía de Drogas, para el inicio de las investigaciones.

Se presume que la droga procedía de Colombia y pretendía ser desembarcada en algún punto de la costa de Panamá Este, para luego ser sacada del país por tierra.

Según la Fiscalía de Drogas, la isla Chepillo es uno de los puntos usados por redes criminales para la movilización de estupefacientes a través de lanchas de pesca artesanal que se mueven por el Golfo de Panamá.

El Senan decomisó 835 kilos de cocaína en las inmediaciones de isla Chepillo en Panamá Este. Cortesía.

Las investigaciones de los estamentos de seguridad indican que estas embarcaciones ocultan su carga ilícita en esteros e islas cercanas a la costa, para luego transportarla en vehículos con doble fondo.

Según estadísticas del Ministerio de Seguridad, durante este año se han decomisado unas 90 toneladas de drogas por los diferentes estamentos de seguridad.