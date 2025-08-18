Senan decomisa $926 millones en drogas en lo que va del año, puertos principal blanco de narcos

Exclusivo Suscriptores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

De enero de 2025 a la fecha, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) ha registrado 80 operaciones relacionadas con el decomiso de más de 33 toneladas de drogas, con una marcada tendencia al uso de puertos para introducir cargamentos en contenedores con destino a Europa.

Según estimaciones de las autoridades, la droga incautada en estas operaciones realizadas en todo el país tendría un valor de $926 millones 265 mil en el mercado.

De acuerdo con informes del Senan, en estas acciones se ha detenido a 47 panameños y 34 colombianos, miembros de redes de narcotráfico que, en su mayoría, forman parte de pandillas o células dedicadas únicamente a movilizar la droga hasta los contenedores.

Las investigaciones señalan que los puertos de Bélgica y España son los destinos más frecuentes de los contenedores utilizados para transportar grandes cargamentos de drogas.

Un informe de InSight Crime también revela que, en ocasiones, la técnica de inserción en la carga exige que los traficantes administren empresas de papel, creadas o adquiridas para simular un largo historial de exportaciones legítimas.

Luego, los traficantes ocultan la cocaína en exportaciones aparentemente legales. En la mayoría de los casos esto consiste en colocar ladrillos de droga en cajas de carga, pero en otros han recurrido a métodos más sofisticados: desde piñas huecas hasta barriles de químicos peligrosos, e incluso la transformación química de la cocaína para disfrazarla como productos para mascotas o fertilizantes.

De los 80 eventos en los que el Senan ha tenido participación, en el 34% la droga estaba oculta en contenedores, lo que refleja una preferencia creciente por esta técnica para movilizar cargamentos ilícitos.

Por su parte, el fiscal de drogas Julio Villarreal detalló que en los puertos también se ha detectado la llegada a Panamá de precursores químicos utilizados en la elaboración de drogas, como el acetato de etilo, del cual ya se han decomisado 50 tanques.

También destacó que se han detectado cargamentos de carbonato de sodio, sustancia utilizada en la elaboración de drogas, y explicó que en ambos casos se trata de compuestos muy difíciles de destruir.

Villarreal alertó además sobre la presencia de drogas sintéticas producidas en pequeños apartamentos o residencias, lo que demuestra que ya no se requieren espacios amplios ni una gran logística para su fabricación.

En las últimas dos semanas, los estamentos de seguridad han decomisado cuatro toneladas de droga en operaciones realizadas en los puertos y en el Archipiélago de Las Perlas, donde algunas islas son utilizadas como puntos de ocultamiento, antes de que las cargas sean recogidas por lanchas de pesca artesanal y trasladadas a tierra.

Además del Senan, otros estamentos de seguridad, como la Policía Nacional y el Servicio Nacional de Fronteras, han realizado decomisos de droga, lo que eleva el total aproximado a 50 toneladas.