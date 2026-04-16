Senan decomisa casi tres toneladas de drogas en dos días

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Casi tres toneladas de drogas han sido decomisadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en operaciones realizadas entre ayer, miércoles, y este jueves 16 de abril en puertos en la provincia de Colón y en la isla San José en el Archipiélago de Las Perlas.

La más reciente operación se efectuó hoy en una embarcación en las inmediaciones de la isla San Miguel, en la que se ubicaron 992 kilos de cocaína dentro de varios bultos que tenían como destino tierra firme.

La embarcación fue detectada por una patrullera del Senan que −al realizar una revisión en el interior de la lancha que era tripulada por dos personas− ubicaron varios bultos que resultaron ser cocaína.

Mientras que ayer miércoles fueron decomisados 1,897 kilos de drogas que estaban ocultos dentro de dos contenedores que se encontraban en fondeadero en Bahía Limón, en la provincia de Colón.

Ambos contenedores que procedían de Ecuador tenían como destino la ciudad portuaria de Antwerp, Bélgica.

Por este caso, la Fiscalía de Drogas investiga si la droga fue introducida en los contenedores cuando se encontraban en tránsito por Panamá o si llegaron con la carga desde Ecuador.

En la provincia de Colón operan varias pandillas con nexos con redes del narcotráfico que contaminan contenedores con drogas a cambio de fuertes sumas de dinero.

La droga estaba oculta en una lancha en la isla San José en el Archipiélago de Las Perlas.

Los narcotraficantes utilizan la contaminación de contenedores con droga para enviar grandes cargamentos hacia Europa y Estados Unidos, ya que debido al gran volumen de tráfico de contenedores resulta difícil hacer una revisión de cada carga.

En lo que va del año 2026 el Senan ha decomisado un total de 24.5 toneladas de cocaína en 30 operaciones realizadas en todo el país.

Un informe del Centro Internacional de Investigación y Análisis contra el Control del Narcotráfico Marítimo de julio de 2025 de la Armada Colombiana y que busca establecer alternativas frente al fenómeno.

El documento revela que el Archipiélago de las Perlas se ha consolidado como un enclave estratégico dentro de las dinámicas del narcotráfico marítimo en Panamá.