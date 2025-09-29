Senan decomisa una tonelada de droga dentro de dos contenedores

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Una tonelada de droga fue decomisada en dos operaciones realizadas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) en puertos del pacífico.

De acuerdo con informes de la Fiscalía de Drogas, en un primer decomiso realizado en la noche de ayer domingo 28 de septiembre, se ubicaron 105 kilos de cocaína dentro de un contenedor que tenía como destino el mercado europeo. La droga había sido camuflada con el resto de la carga.

En un segundo decomiso hecho en la mañana de hoy lunes las autoridades decomisaron un total de 905 kilos de cocaína, que también fueron ubicados dentro de un contenedor.

La droga fue ubicada en la carga de un contenedor que se encontraba en tránsito por Panamá, pero que también mantenía como destino países de Europa.

La semana pasada el Senan decomisó 300 kilos de cocaína en operativos realizados en el Porvenir en la Comarca Guna Yala, en una terminal portuaria en la Provincia de Panamá, En Bique y San Carlos en la provincia de Panamá Oeste.

En lo que va del año los estamentos de seguridad han decomisado un total de 70 toneladas de drogas, en operaciones realizadas en el territorio nacional.

#PGNContraElNarcotráfico#Decomiso| La @PGN_PANAMA a través de la Fiscalía de Drogas mantiene sus acciones contra el narcotráfico, hoy junto al @aeronavalpanama decomisaron 905 paquetes con presunta sustancia ilícita, en el fondeadero de la Zona del Pacífico. pic.twitter.com/wTTAeRmjTJ — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) September 29, 2025

En este contexto el Senan logró el decomiso de 37 toneladas de drogas en el desarrollo de 99 operaciones. Esta droga en su mayoría tenía como destino el mercado europeo.

En estas operaciones realizadas por el Senan se logró la aprehensión de 101 personas, 30 embarcaciones, 36 armas de fuego, 6 mil 618 municiones de diversos calibres.

En tanto, un informe de la Guardia Costera de los Estados Unidos reveló que en operaciones realizadas en el Caribe logró el decomiso de cinco toneladas de drogas valorada en $64 millones.

De acuerdo con el reporte las incautaciones se realizaron entre agosto y septiembre de este año por buques de la Guardia Costera.

Uno de los decosos se efectuá el pasado 6 de septimbre a una lancha rápida a unos 444 kilómetros al norte de las costas de Panamá.

Otros 3,945 kilos fueron incautados en otros operativos realizados en el Caribe.

La armada de los Estados Unidos ha destruido dos embarcaciones que supuestamente transportaban drogas perteneciente al Cartel de Los Soles desde Venezuela.

Las acciones empredidadas por la armada estadounidense están encaminadas a neutralizar los embarques de drogas que salen de Venezuela hacia Estados Unidos.