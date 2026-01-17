Panamá, 17 de enero del 2026

    Narcotráfico

    Senan decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas

    Juan Manuel Díaz
    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó cinco toneladas de drogas en el Archipiélago de Las Perlas. Cortesía.

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) decomisó un cargamento de cinco toneladas de drogas en las inmediaciones de playa Bongo, en la isla de El Rey, en el archipiélago de Las Perlas.

    La droga fue incautada durante el seguimiento dado a una embarcación que, al notar la presencia de la patrullera del Senan, se dio a la fuga y encalló sobre un área rocosa de la playa Bongo.

    Se informó que de la embarcación salieron varios individuos que se internaron en un área boscosa de la isla, por lo que los agentes del Senan procedieron a realizar una serie de patrullajes en el área para dar con su ubicación.

    Durante una revisión de la embarcación encallada, las autoridades ubicaron un total de 5,356 paquetes de droga que se encontraban dentro de 120 sacos de color negro.

    En 2025 se decomisaron 117 toneladas de drogas. Cortesía.

    Este es el primer gran decomiso de drogas efectuado por las autoridades en el año 2026.

    Durante el año 2025, las autoridades antidrogas incautaron unas 107 toneladas de drogas, que en su mayoría fueron ubicadas en embarcaciones y en contenedores en tránsito por los diferentes puertos del país.

    Los estamentos de seguridad han redoblado la vigilancia en las costas del Pacífico panameño, tras el incremento de la producción de cocaína en Colombia.

    Según datos estadísticos, una de las rutas más usadas por las redes del narcotráfico pasa por el archipiélago de Las Perlas, ya que existen muchas islas que son usadas para depositar la droga y luego llevarla a tierra firme para que siga su viaje a Estados Unidos y Europa.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


