Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dio a conocer que incautó 1,567 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendió a seis personas durante una operación contra el tráfico marítimo ilícito efectuado al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

La acción se desarrolló durante una visita de seguridad a una embarcación artesanal. De acuerdo con el Senan, durante la inspección las unidades detectaron alteraciones en la estructura de la nave que hicieron presumir la existencia de un doble fondo.

Decomisan 1,567 paquetes de presunta droga durante operativo al sur de Punta Coco. Foto/Cortesía

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, la embarcación y sus seis tripulantes fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino para continuar con la inspección.

Seis personas fueron aprehendidas durante la operación, realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Foto/Cortesía

En el lugar fueron ubicados 52 sacos que contenían los 1,567 paquetes de presunta droga, informó la institución en un comunicado.

Los seis tripulantes quedaron aprehendidos y serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Con este decomiso, el Senan reporta 48,649 paquetes de sustancias ilícitas incautados en 81 operaciones durante 2026.