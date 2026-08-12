Panamá, 12 de agosto del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Panamá, 12 de agosto del 2026
    La Prensa Panamá

    Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    NoticiaNOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.
    |
    Archipiélago de Las Perlas

    Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco

    Seis personas fueron aprehendidas durante la operación.

    Getzalette Reyes
    Seguir a La Prensa enSíguenos enGoogle
    Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco
    Seis personas fueron aprehendidas durante la operación, realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Foto/Cortesía

    El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dio a conocer que incautó 1,567 paquetes de presunta sustancia ilícita y aprehendió a seis personas durante una operación contra el tráfico marítimo ilícito efectuado al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas.

    La acción se desarrolló durante una visita de seguridad a una embarcación artesanal. De acuerdo con el Senan, durante la inspección las unidades detectaron alteraciones en la estructura de la nave que hicieron presumir la existencia de un doble fondo.

    Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco
    Decomisan 1,567 paquetes de presunta droga durante operativo al sur de Punta Coco. Foto/Cortesía

    En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, la embarcación y sus seis tripulantes fueron trasladados a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino para continuar con la inspección.

    Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco
    Seis personas fueron aprehendidas durante la operación, realizada al sur de Punta Coco, en el Archipiélago de Las Perlas. Foto/Cortesía

    En el lugar fueron ubicados 52 sacos que contenían los 1,567 paquetes de presunta droga, informó la institución en un comunicado.

    Los seis tripulantes quedaron aprehendidos y serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

    Con este decomiso, el Senan reporta 48,649 paquetes de sustancias ilícitas incautados en 81 operaciones durante 2026.

    Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco
    La Aeronaval incautó 1,567 paquetes de presunta droga. Foto/Cortesía

    Getzalette Reyes

    Última Hora

    • 03:30 Una carnicería derrumbada, un problema de salud pública sin atender en barrio de Pereira Leer más
    • 03:30 Apego y trauma: las huellas invisibles que moldean nuestra vida Leer más
    • 03:25 Gustavo Petro pide al Senado autorización para salir de Colombia durante un año Leer más
    • 03:20 Cuando la complejidad fiscal se convierte en un impuesto invisible Leer más
    • 03:06 Estamos construyendo las ciudades del mañana con el agua del ayer Leer más
    • 03:00 Discordia en el gabinete de Washington  Leer más
    • 02:25 Panamá reúne a 15 jóvenes chefs de Latinoamérica y el Caribe rumbo a Milán 2027 Leer más
    • 02:03 Plaza Amador golea 5-2 al Xelajú con doblete de Everardo Rose Leer más
    • 01:20 Senan incauta 1,567 paquetes de presunta droga al sur de Punta Coco Leer más
    • 01:05 Corprensa reelige a tres directivos y presenta sus resultados Leer más