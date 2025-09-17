Senan localiza 59 paquetes de droga y un muerto en una playa de San Carlos

El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) informó este miércoles que ubicó en una embarcación 59 paquetes con droga y el cuerpo sin vida de un hombre, en una playa de San Carlos.

De acuerdo con el reporte del Senan, el hallazgo se dio durante un operativo en la playa Costa Esmeralda, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste.

Se informó que agentes de la Aeronaval realizaban patrullajes de control en ese sector del Pacífico panameño y detectaron una embarcación artesanal destruida. En el lugar, se localizaron los paquetes de drogas y al hombre sin signos vitales.

Se coordinó con el personal del Ministerio Público de Panamá Oeste para proceder con las investigaciones del caso.

La Aeronaval informó que, en lo que va de 2025, ha decomisado 36,163 paquetes de drogas en 93 operaciones.