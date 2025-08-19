Senan ubica 400 kilos de cocaína dentro de un contenedor en un puerto del Pacífico

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Noticia NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Un cargamento de 400 kilos de cocaína fue localizado por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) dentro de un contenedor en un puerto de Pacífico.

La droga fue detectada durante una revisión realizada tras surgir sospechas sobre el tipo de carga que se encontraba dentro del contenedor.

Durante la verificación se ubicaron varios bultos con paquetes rectangulares de aproximadamente un kilo cada de droga uno con droga.

El contenedor −que tenía como destino Marsella, Francia− procedía de Pointe a Pitre, Guadalupe y se encontraba en tránsito.

Las autoridades investigan si la droga fue introducida en el contenedor durante su tránsito por Panamá o si ya había sido contaminado con la droga antes de llegar a costas panameñas.

De enero de 2025 a la fecha, el Senan ha registrado 80 operaciones relacionadas con el decomiso de más de 33 toneladas de drogas, con una marcada tendencia al uso de puertos para introducir cargamentos en contenedores con destino a Europa.

De acuerdo con informes del Senan, en estas acciones se han detenido a 47 panameños y 34 colombianos, miembros de redes de narcotráfico que, en su mayoría, forman parte de pandillas o células dedicadas únicamente a movilizar la droga hasta los contenedores.

Un informe de InSight Crime también revela que, en ocasiones, la técnica de inserción en la carga exige que los traficantes administren empresas de papel, creadas o adquiridas para simular un largo historial de exportaciones legítimas.

De los 80 eventos en los que el Senan ha tenido participación, en el 34% la droga estaba oculta en contenedores, lo que refleja una preferencia creciente por esta técnica para movilizar cargamentos ilícitos.