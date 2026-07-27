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    DILIGENCIA

    Senan ubica caletas con droga en costas de Cuango, Colón

    En la operación, los efectivos del Senan ubicaron en una caleta 280 kilos de drogas dentro de una caleta en el área de Cuango, Colón.

    Juan Manuel Díaz
    Senan ubica caletas con droga en costas de Cuango, Colón
    Hallazgo de sustancia ilícita en la comunidad de Cuango, provincia de Colón. Foto tomada de @aeronavalpanama

    Una operación realizada por agentes del Servicio Nacional Aeronaval (Senan) permitió descubrir varias caletas utilizadas por organizaciones dedicadas al narcotráfico para ocultar droga en playas de Cuango, en Costa Arriba de la provincia de Colón.

    Durante la diligencia, las autoridades localizaron 280 kilos de cocaína distribuidos en varias bolsas que habían sido ocultadas en el lugar para ser recogidas posteriormente y trasladadas a alguno de los puertos de la ciudad de Colón.

    El hallazgo se produjo durante un patrullaje costero, en el que los agentes identificaron varios puntos utilizados por los narcotraficantes como centros de acopio temporal.

    Senan ubica caletas con droga en costas de Cuango, Colón
    Operativo del Senan.

    Según las investigaciones, la droga era dejada en sitios previamente seleccionados y señalizados para que otros integrantes de la organización la recuperaran y la transportaran hasta los puertos.

    En lo que va del año, el Senan ha decomisado 42.5 toneladas de drogas en operativos realizados en distintos puntos del país. La mayor parte de los cargamentos ha sido encontrada en contenedores con destino a Europa y Estados Unidos.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

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