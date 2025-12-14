Panamá, 14 de diciembre del 2025

    Narcotráfico

    Senan ubica tres toneladas de drogas dentro de un contenedor en un puerto de Colón

    Juan Manuel Díaz
    El Servicio Nacional Aeronaval y la Policía Nacional decomisaron más de tres toneladas de droga. Cortesía.

    Un total de tres toneladas de drogas fueron decomisadas por funcionarios del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que se encontraban ocultas dentro de un contenedor en tránsito en un puerto de la provincia de Colón.

    La droga fue ubicada durante una jornada de revisión con perros entrenados para detectar estupefacientes. El contenedor llegó a puertos panameños procedente de Ecuador, debía hacer trasbordo en Antwerp, Bélgica, y tenía como destino final Helsingborg, en Suecia.

    La Fiscalía de Drogas investiga si la sustancia ilícita fue introducida en el contenedor en su puerto de origen o si, por el contrario, fue contaminado durante su tránsito por Panamá.

    La poolicía decomisó 150 kilos dentro de un contenedor con destino a Australia. Cortesía

    En tanto, ayer sábado, la Policía Nacional localizó 150 kilos de de cocaína dentro de un contenedor en un puerto de la ciudad de Panamá. En este caso, la carga procedía de Chile y tenía como destino final Australia.

    El contenedor fue verificado luego de detectar que uno de sus sellos presentaba alteraciones, por lo que se procedió a revisar su contenido, encontrándose varios sacos con estupefacientes.

    En lo que va del año, los estamentos de seguridad han decomisado unas 98 toneladas de drogas en operaciones realizadas en puertos, alta mar y residencias usadas como depósito.

    También en 2025 se han desmantelado dos grandes redes de tráfico de drogas. Una de ellas operaba en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde se imputaron cargos a 60 personas, en las operaciones Eros y Colibrí.

    Otra red fue desmantelada en la operación Nodriza, en la que se detectó un grupo dedicado al tráfico de drogas en el área de Arraiján, con la detención de nueve personas.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


