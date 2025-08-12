Panamá, 12 de agosto del 2025

    Operativos

    Senan y Senaront decomisan 335 kilos de drogas dentro embarcación de pesca artesanal y en un bus en Chepo

    Juan Manuel Díaz
    La droga estaba oculta dentro de boyas de las redes de pesca. Cortesía.

    Dos cargamentos que totalizan 335 kilos de cocaína fueron decomisados por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) en operaciones realizadas cerca del puerto de Mensabé, en la provincia de Los Santos, y en Chepo, al este de la provincia de Panamá.

    Durante una operación de revisión, realizada por una patrullera del Senan, se detectaron 225 kilos de droga, que estaban oculta en las boyas usadas para sostener las redes y que pretendían ser llevadas a tierra.

    En la diligencia de inspección, los agentes de la patrullera detectaron que las boyas presentaban algunas alteraciones y que en su interior se encontraban varios paquetes con droga.

    En la operación se logró la aprehensión de dos personas y una embarcación que fueron puestas a órdenes de la Fiscalía de Drogas de Herrera y Los Santos para establecer su grado de participación en el ilícito.

    En tanto, en el distrito de Chepo, el Senafront decomisó 100 kilos de drogas que se encontraban ocultos en el doble fondo de un vehículo.

    En esta operación se logró la detención de dos personas, quienes transportaban la droga hacia la ciudad de Panamá.

    En operaciones realizadas en los últimos seis días, los estamentos de seguridad han decomisado más de cuatro toneladas de drogas en algunos puertos y en islas del archipiélago de Las Perlas.

    En lo que va del año, las autoridades han decomisado más de 50 toneladas de cocaína y detenido a más de 15 personas relacionadas con redes del narcotráfico.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales

