Servicio Aeronaval ha decomisado 15 toneladas de droga este 2026; ubican paquetes flotando en Chimán

El Servicio Nacional Aeronaval informó que, en lo que va de este año 2026, ha decomisado al menos 15 toneladas de droga y la incautación más reciente se dio en aguas del sector de Chimán, provincia de Panamá.

Se informó que agentes de la entidad, en una operación de patrullaje, detectaron un objeto flotando, lo que activó de inmediato la acción de verificación en alta mar.

Al llegar al área donde se encontraba el bulto, los agentes ubicaron 20 paquetes con droga.

Se coordinó con las autoridades de la Fiscalía de Drogas de Panamá para las respectivas investigaciones.

De acuerdo con los datos del Servicio Aeronaval, en este 2026, en 13 operaciones realizadas, se han decomisado 15,031 toneladas de sustancias ilícitas.