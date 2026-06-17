Sicarios en moto matan a una niña y padrastro en La Locería

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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La Dirección de investigación Judicial y la Fiscalía de Homicidio y Femicidio iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables del crimen.

Una niña de 10 años y su padrastro fallecieron en las inmediaciones de la Escuela República de Japón, en La Locería, corregimiento de Betania, cuando sujetos que se desplazaban en una moto abrieron fuego contra el auto en el que se encontraban la menor y su familia.

Según reportes policiales, la menor sufrió un impacto de bala en la cabeza, mientras que su padrastro, quien mantenía antecedentes penales, sufrió varias heridas de bala.

También se conoció que el padre de la menor había sido objeto de un arque previo en el área de Don Bosco, pero en esa ocasión resultó ileso.

Se informó que la madre de la niña, quien también se encontraba dentro del auto, resultó herida, por lo que fue trasladada al Hospital Santo Tomás, donde se encuentra fuera de peligro.

A la escena llegaron funcionarios de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y de la Fiscalía de Homicidio y Femicidio para iniciar las investigaciones y determinar el móvil del ataque.