Siete aprehendidos en Panamá en operativo internacional contra la explotación sexual de menores

Las autoridades panameñas se sumaron a un operativo internacional contra la explotación sexual de menores, que alcanza a cerca de 15 países, entre América Latina y Europa.

La Procuraduría General de la Nación informó que, en coordinación con la agencia Homeland Security Investigations, se desarrolla el operativo Aliados por la Infancia VI, el cual también se llevó a cabo en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, España y Francia, entre otros.

En el caso de Panamá, las diligencias de allanamientos se realizaron en diferentes puntos de las provincias de Panamá y Chiriquí, logrando la aprehensión de siete personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

En el operativo participó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez.

Se informó que las personas aprehendidas serán presentadas ante los jueces de garantías para el proceso correspondiente.

La @PGN_PANAMA junto a sus brazos auxiliares y con colaboración de la agencia HSI desarrollan la #OperaciónAliadosaPorLaInfanciaVI que se realiza en 15 países, por el presunto delito contra la libertad e integridad sexual. pic.twitter.com/5y0d1Qe3Uj — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) April 28, 2026

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