Panamá, 28 de abril del 2026

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    Operativo

    Siete aprehendidos en Panamá en operativo internacional contra la explotación sexual de menores

    Henry Cárdenas P.
    Siete aprehendidos en Panamá en operativo internacional contra la explotación sexual de menores
    Las diligencias se desarrollaron en dos provincias. Tomada de X

    Las autoridades panameñas se sumaron a un operativo internacional contra la explotación sexual de menores, que alcanza a cerca de 15 países, entre América Latina y Europa.

    La Procuraduría General de la Nación informó que, en coordinación con la agencia Homeland Security Investigations, se desarrolla el operativo Aliados por la Infancia VI, el cual también se llevó a cabo en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, España y Francia, entre otros.

    En el caso de Panamá, las diligencias de allanamientos se realizaron en diferentes puntos de las provincias de Panamá y Chiriquí, logrando la aprehensión de siete personas por los presuntos delitos contra la libertad e integridad sexual en la modalidad de posesión y distribución de material de abuso sexual infantil.

    En el operativo participó el procurador general de la Nación, Luis Carlos Gómez.

    Se informó que las personas aprehendidas serán presentadas ante los jueces de garantías para el proceso correspondiente.

    Información en desarrollo...

    Henry Cárdenas P.

    Portadista


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