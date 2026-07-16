Siete aprehendidos en San Miguelito por presuntos vínculos con una pandilla

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio Público informó que mediante la Operación Harpía se aprehendieron en el distrito de San Miguelito a siete personas que presuntamente están vinculadas a una pandilla.

La diligencia fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

El operativo se llevó a cabo en varios puntos del distrito y se informó que “consta en la investigación, que los integrantes de este grupo amenazan y atacan a menores de edad para que pertenezcan al grupo”.

En las acciones, se decomisó un arma de fuego tipo fusil y presunta sustancia ilícita.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que la Operación Harpía se desarrolla con el objetivo de desarticular este grupo criminal dedicado a delitos de homicidio, principalmente de los años 2025 y 2026, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas.

Además, se adelantó que en las próximas horas estas personas serán llevadas ante los tribunales de garantías para los trámites correspondientes.