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    Operación Harpía

    Siete aprehendidos en San Miguelito por presuntos vínculos con una pandilla

    Henry Cárdenas P.
    Siete aprehendidos en San Miguelito por presuntos vínculos con una pandilla
    El operativo se llevó a cabo en varios puntos del distrito de San Miguelito.

    El Ministerio Público informó que mediante la Operación Harpía se aprehendieron en el distrito de San Miguelito a siete personas que presuntamente están vinculadas a una pandilla.

    La diligencia fue llevada a cabo por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional.

    El operativo se llevó a cabo en varios puntos del distrito y se informó que “consta en la investigación, que los integrantes de este grupo amenazan y atacan a menores de edad para que pertenezcan al grupo”.

    En las acciones, se decomisó un arma de fuego tipo fusil y presunta sustancia ilícita.

    El Ministerio Público indicó en un comunicado que la Operación Harpía se desarrolla con el objetivo de desarticular este grupo criminal dedicado a delitos de homicidio, principalmente de los años 2025 y 2026, porte ilegal de armas de fuego y delitos relacionados con drogas.

    Además, se adelantó que en las próximas horas estas personas serán llevadas ante los tribunales de garantías para los trámites correspondientes.

    Henry Cárdenas P.

    Portadista

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