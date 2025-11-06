Siete víctimas fatales y al menos 400 accidentes de tránsito se registraron durante el fin de semana largo

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

Durante el fin de semana largo por las Fiestas Patrias, la Dirección de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional registró al menos 400 accidentes, con un saldo de siete víctimas fatales.

Con motivo de las primeras fechas de las efemérides patrias, se desplegó un operativo de vigilancia hacia el interior del país desde el pasado viernes 31 de octubre hasta el miércoles 5 de noviembre.

De acuerdo con los datos de la Dirección de Operaciones de Tránsito, para esos días, desde la ciudad capital se desplazaron 112,778 vehículos hacia el interior del país.

James Vigil, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito, informó que durante el operativo se registraron 407 accidentes de tránsito, con saldo de 114 personas lesionadas y siete víctimas fatales. De la cantidad de fallecidos, cuatro se registraron en el área de vigilancia del operativo vial y tres fuera de ella.

Además, se colocaron 5,065 infracciones de tránsito.