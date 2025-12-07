Sin celulares: Así operaba la red investigada en la Operación Nodriza

Exclusivo Suscriptores

La investigación adelantada por la Fiscalía de Drogas contra la red criminal presuntamente liderada por César Caicedo, padre de Dayra Caicedo —secuestrada a principios de año—, enfrentó un desafío central: los integrantes del grupo evitaban usar teléfonos celulares y realizaban sus coordinaciones exclusivamente en reuniones presenciales.

Esa dinámica, según la fiscal Delfina Pino, dificultó tanto la obtención de escuchas como la infiltración de agentes encubiertos para conocer con precisión los movimientos de la organización.

Durante la audiencia de imputación de cargos, celebrada ante la jueza de garantías Josefa Monfante, la fiscal Pino explicó que la red estuvo bajo vigilancia desde 2023 hasta diciembre de 2025.

En ese período se logró identificar a Caicedo y a Fanor Méndez como los supuestos cabecillas de un esquema que combinaba reuniones presenciales, uso de embarcaciones artesanales y vehículos acondicionados para el traslado de cocaína.

En la Operación Nodriza se decomisaron vehículos y armas de fuego. LP/Elysée Fernández

Las pruebas

La fiscalía atribuye a Caicedo participación en cuatro eventos de decomiso ocurridos entre 2023 y 2025.

El primero data de noviembre de 2023, cuando, tras una reunión con Méndez, se decomisaron 94 y 130 kilos de cocaína en Montelimar, La Chorrera.

El segundo se produjo en abril de 2023, cuando se incautaron 20 kilos en el área de Howard, en coordinación con Vidal Bello Ramírez, pescador artesanal residente en la isla de Chepillo.

El tercer evento corresponde a junio de 2023, con el decomiso de 98 kilos ubicados en un auto Kia Sorento, operativo que, según la fiscalía, se ejecutó posterior a una reunión con Alveiro De Jesús Velasco, colombiano naturalizado panameño, operador de un café internet en La Chorrera y cuñado de Caicedo.

El cuarto decomiso fue el 5 de febrero de 2025, cuando se incautaron 50 kilos de cocaína transportados en un Hyundai Tucson detenido en Arraiján, cargamento que habría sido coordinado en otra reunión con Méndez.

La vigilancia sobre Caicedo, según los informes de la fiscalía, se realizó prácticamente a diario durante tres años en múltiples puntos de La Chorrera y Arraiján.

En total, se registraron más de 70 diligencias de vigilancia y seguimiento, además de constataciones sobre su infraestructura logística: tres embarcaciones de pesca artesanal y una empresa dedicada a la venta de camarones, bienes que, según los investigadores, facilitaban los movimientos marítimos y terrestres de la organización.

La Fiscalía de Drogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial realizaron los allanamientos.

Los colaboradores

A Fanor Méndez, la fiscalía lo señala como figura clave dentro de la estructura, vinculándolo al decomiso de 394 kilos de cocaína en agosto de 2023 en una residencia en Playa Mar, Vacamonte, además de relacionarlo con otros 50 kilos incautados en febrero de 2025 en el área de Amador.

Vidal Bello Ramírez, según las investigaciones, sería el responsable de proveer vehículos utilizados para transportar droga, incluidos los 20 paquetes decomisados el 11 de abril de 2024.

En el caso de Alveiro De Jesús Velasco, se le señala como participante habitual en reuniones en las que se definía la movilización de estupefacientes. Además, se le vincula con un vehículo destinado a tres ciudadanos colombianos que transportarían 255 kilos de cocaína ocultos en vigas metálicas dentro de un camión en Juan Díaz, el 3 de febrero de 2024. Velasco también figura en vigilancias como acompañante de Caicedo en encuentros efectuados en Playa Dorada.

A Dimas Meléndez Ojo, la fiscalía le atribuye la movilización de autos adaptados para ocultar droga, incluyendo un operativo del 14 de mayo de 2024, cuando se decomisaron 600 kilos de cocaína.

Fernández reveló que a la red criminal se le decomisaron dos toneladas de drogas.

Respecto al colombiano Clinson Moreno, se le señala por haber conspirado en febrero de 2025 para mover 50 kilos de droga en un taxi, carga que posteriormente fue transferida a un vehículo preparado por Meléndez.

El taxista Rolando Aquiles Moreno habría participado trasladando a Moreno con el cargamento para entregarlo luego a Meléndez.

Las medidas cautelares

Aunque la fiscal Pino solicitó detención preventiva para todos los imputados, la jueza Monfante determinó que no se había acreditado con suficiente precisión la participación individual de cada señalado dentro de la estructura delictiva.

Por esa razón, concedió retención domiciliaria a César Caicedo, Carlos Caicedo y Alveiro De Jesús Velasco, mientras que impuso notificación periódica e impedimento de salida del país al resto de los imputados.

Ante esta decisión, la fiscal Pino anunció apelación, cuya audiencia fue programada para el 23 de diciembre en la Sala 5 del Tribunal Superior de Apelaciones.

Caicedo estuvo representado por los abogados Martín Caicedo y Valentín Jaén, quienes alegaron que la fiscalía no logró vincular a su cliente con el ilícito investigado.

Un secuestro y un crimen en el misterio

Aunque el caso ha generado atención pública por tratarse del padre de Dayra Caicedo, la fiscalía ha reiterado que Operación Nodriza es independiente del expediente por el secuestro de Dayra, ocurrido a inicios de 2025. Se trata de dos procesos separados, con actores, evidencias y estructuras criminales distintas, sin que exista por ahora una conexión procesal entre ambos casos.

Caicedo, estudiante universitaria, fue secuestrada el 19 de febrero de 2025 en Arraiján y apareció con vida el 24 de marzo en Burunga. Las investigaciones señalan a Harold El Científico Segura como autor intelectual, quien habría instalado un GPS para seguir sus movimientos. Segura, con amplio historial delictivo, fue asesinado el 9 de abril en su residencia tras un ataque de hombres armados que usaban uniformes similares a los policiales.