Sin pistas sobre el móvil del crimen del excandidato a representante de Juan Díaz

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Las autoridades aún no tienen indicios sobre los responsables del asesinato del excandidato a representante del corregimiento de Juan Díaz, Jesús Shark Alemán, quien murió la noche del domingo 29 de marzo tras recibir varios disparos durante la inauguración de una liga de fútbol.

De acuerdo con los informes preliminares, Alemán, de 52 años, se encontraba organizando los partidos programados para la noche en la calle 19 de Ciudad Radial, en Juan Díaz, cuando él y otros asistentes fueron sorprendidos por una ráfaga de disparos que acabó con su vida. En el hecho también resultaron heridas otras seis personas, una de ellas de gravedad.

La Fiscalía Metropolitana de Homicidio y Femicidio inició la recolección de evidencias y entrevistas a las personas que se encontraban en el lugar al momento del ataque, con el fin de esclarecer lo ocurrido.

Jesús Alemán era juez de boxeo profesional. Tomada de Instagram

De acuerdo con versiones de testigos, Alemán participaba con frecuencia en las actividades deportivas que se desarrollaban en el área de Juan Díaz. Además, formaba parte de la Comisión de Boxeo de Panamá, donde colaboraba como supervisor en carteleras internacionales.

El excandidato también era conocido en la comunidad por las denuncias que realizaba a través de redes sociales sobre problemas del sector, como la mala disposición de la basura y la falta de oportunidades para los jóvenes.