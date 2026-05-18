Sociedades creadas en Panamá aparecen en trama del ‘Príncipe Negro’ y la intervención de hoteles de lujo en Colombia

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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Sociedades constituidas en Panamá aparecen vinculadas a la investigación que llevó a las autoridades colombianas a intervenir cinco hoteles de lujo en Cartagena y Barú, asociados al belga Henri de Croÿ, conocido en Europa como el “Príncipe Negro”, según el medio colombiano El Tiempo.

La acción fue ejecutada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y la Fiscalía de Colombia el pasado 14 de mayo, cuando decretaron medidas cautelares sobre varios inmuebles y vehículos al considerar que estarían relacionados con presuntas actividades ilícitas y una supuesta red de lavado de activos con operaciones internacionales.

Entre las empresas mencionadas en la investigación figuran las sociedades panameñas Falur Corp y Persoc Group Inc.

De acuerdo con registros, ambas empresas fueron constituidas en Panamá en 2018 con apenas 11 días de diferencia. Falur Corp. fue inscrita el 26 de noviembre de ese año, mientras que Persoc Group Inc. aparece registrada el 7 de diciembre.

Además, las mismas personas aparecen ocupando cargos similares en ambas sociedades. Phillipe Emmanuel Reginald de Croÿ-Solre Patiño figura como director y presidente; Greisy Rodríguez de Cedeño como suscriptora; la firma Paredes & Asociados como agente residente; y María del Socorro Patiño Córdoba como directora, secretaria y tesorera.

Datos en Panadata de Persoc Group Inc.

Datos en Panadata de Falur Corp.

Según reportan medios internacionales, luego de la filtración conocida como los “Dubái Papers” en 2018, Croÿ quedó bajo el radar de las autoridades europeas.

Además, según una investigación del medio colombiano 070 en asociación con el Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), las sociedades registradas en Panamá fueron utilizadas para adquirir varias propiedades en Cartagena mediante transacciones millonarias.

En 2018, Persoc Group habría comprado, en una misma jornada y ante la misma notaría, las casas Estrella, Román y Cuartel por cerca de 7 mil millones de pesos colombianos ($1.86 millones), un monto que, según el reporte, estaba por debajo de su valor comercial.

De igual forma, en un mismo día, Falur Corp habría adquirido la propiedad conocida como Casa Cabal por 1,175 millones de pesos ($313 mil). Meses después, Persoc Group también compró Casa Barú, un complejo turístico de aproximadamente 12 mil metros cuadrados con acceso a playa, por 179 millones de pesos ($48 mil, aproximadamente).

Aunque el nombre de Henri de Croÿ no aparece directamente en las transacciones, las pesquisas señalan que personas de su entorno estarían vinculadas a las operaciones societarias y financieras.

De acuerdo con las investigaciones periodísticas, parte de la red societaria utilizada para adquirir bienes inmobiliarios incluía empresas registradas en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y Emiratos Árabes Unidos.

Los hoteles intervenidos por las autoridades colombianas son Hotel Casa Barú, Casa Córdoba Estrella, Casa Córdoba Román, Casa Córdoba Cabal y Casa Córdoba Cuartel.

La SAE de mi gobierno, ha incautado propiedades del principe belga Henry de Croy, en Cartagena.



El príncipe hace parte de la confederación de mafias que he denunciado https://t.co/vJzkaMtSH7 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 14, 2026

Durante el operativo también fueron decomisados tres vehículos registrados a nombre de Casa Córdoba S.A.S., entre ellos una camioneta y dos motocarros.

Henri de Croÿ arrastra investigaciones judiciales desde hace más de dos décadas en Europa. En Bélgica fue señalado por presuntamente utilizar sociedades ficticias para ocultar fondos y facilitar la evasión fiscal.

En el año 2000, medios belgas comenzaron a llamarlo el “Príncipe Negro de las finanzas”, tras vincularlo con uno de los mayores casos de fraude fiscal en ese país.

Aunque fue condenado inicialmente en 2012 a una pena subrogada de tres años de prisión, posteriormente resultó absuelto tras una apelación.