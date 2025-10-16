Panamá, 16 de octubre del 2025

    INCIDENTE

    Solicitan donación urgente de sangre para las víctimas de la explosión en El Bosque

    José González Pinilla
    Los bomberos evacuaron el edificio por seguridad. Cortesía/Cuerpo de Bomberos

    Tras la fuerte explosión registrada la madrugada de este jueves 16 de octubre en el edificio Alsacia Towers, en el sector de El Bosque, familiares y allegados de las personas heridas solicitan donaciones urgentes de sangre tipo O negativo para los afectados.

    Explosión en un edificio en la Vía Ricardo J. Alfaro, en el sector de El Bosque, deja tres heridos

    Las víctimas son miembros de una misma familia procedente de Colón, residentes en el apartamento donde se originó la explosión. Se trata de la doctora Ámbar Guelfi, su hijo Ian Franco Guelfi, de 9 años, y su madre, Nilka de Obaldía, de 62 años.

    El menor permanece recluido en el Hospital del Niño, donde se requieren al menos 10 pintas de sangre O negativo para su tratamiento. De acuerdo al hospital, el menor presenta quemaduras de segundo y tercer grado en un 31% de “la superficie corporal.

    La doctora Guelfi, que también requiere sangre O negativo, y su madre se encuentran internadas en el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid de la Caja de Seguro Social, en la Transístmica.

    Quienes deseen apoyar pueden acercarse a los bancos de sangre del Hospital del Niño o a las instalaciones de Dona Viva en la Vía España frente a la Caja de Ahorros hasta las 6:00 p.m., e indicar que la donación es para los pacientes antes mencionados.

    Comunicado del Hospital del Niño.

    La explosión, ocurrida cerca de las 3:15 a.m. en el piso 13 de la Torre 1 del edificio Alsacia Towers, dejó a las tres personas gravemente heridas y provocó la evacuación de más de un centenar de residentes.

    El Cuerpo de Bomberos de Panamá informó que las causas del siniestro se mantienen bajo investigación.

    José González Pinilla

    Editor

