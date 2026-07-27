Sorprenden a tres personas presuntamente realizando minería ilegal cerca del lago Alajuela

NOTICIA. Contenido con base en hechos observados o verificados por el reportero, o con base en fuentes conocedoras de la temática.

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El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que tras una acción operativa del comando conjunto para la seguridad del Canal de Panamá se detectaron a tres personas presuntamente realizando actividades de minería ilegal.

De acuerdo con un reporte de MiAmbiente, en el operativo se detectaron a dos mujeres y un hombre presuntamente vinculados a este hecho, dentro de los límites del Parque Nacional Chagres.

Se detalla que la operación de vigilancia se centró en una isla ubicada en el lago Alajuela, donde se hallaron diversas herramientas utilizadas para esta actividad ilegal.

Entre los artículos encontrados hay bateas, una pala, una carretilla, una piqueta y una coa.

Estos artículos fueron decomisados, mientras las tres personas fueron citadas para comparecer ante el Ministerio de Ambiente, donde se dará continuidad al procedimiento administrativo correspondiente.

De igual manera, se procederá a presentar el respectivo informe ante el Ministerio Público.

MiAmbiente reiteró que la minería ilegal representa una amenaza para los ecosistemas, la calidad del agua y la biodiversidad del Parque Nacional Chagres, una de las áreas protegidas más importantes del país por su aporte a la conservación de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá.