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    Equipaje

    Sorprenden en Panamá a pasajero con casi $2 millones en oro sin declarar con destino a Turquía

    Un ciudadano colombiano fue devuelto a su país luego de que las autoridades detectaran que transportaba lingotes sin la documentación requerida.

    Martha Vanessa Concepción
    Sorprenden en Panamá a pasajero con casi $2 millones en oro sin declarar con destino a Turquía
    Un colombiano fue deportado por no declarar casi dos millones en oro en su equipaje. Migración Panamá

    Un ciudadano colombiano fue sorprendido por las autoridades panameñas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen al intentar trasladar más de 16 kilogramos de lingotes de oro, valorados en $1.96 millones de dólares, sin la documentación que acreditara la legalidad de su exportación desde Colombia.

    El Servicio Nacional de Migración informó este miércoles, que el pasajero llegó a Panamá en un vuelo procedente de Cali y tenía previsto continuar su viaje hacia Estambul, Turquía.

    Durante la inspección, el extranjero manifestó que había sido contratado por una empresa para transportar el cargamento de oro.

    Sorprenden en Panamá a pasajero con casi $2 millones en oro sin declarar con destino a Turquía

    Sin embargo, tras una verificación con las autoridades colombianas, se confirmó que los lingotes no contaban con la declaración oficial de salida, requisito indispensable para su transporte internacional, por lo que el material fue considerado como presunto contrabando.

    Las investigaciones también determinaron que el viajero había excedido el límite de 24 horas de permanencia permitido en la zona de tránsito del Aeropuerto Internacional de Tocumen sin hospedarse fuera de la terminal aérea, situación que igualmente incumplía las disposiciones migratorias vigentes.

    Ante estas irregularidades, el Servicio Nacional de Migración aplicó el Decreto Ley N.º 3 del 22 de febrero de 2008, específicamente el artículo 50, numeral 5, que faculta a las autoridades a negar el tránsito en determinadas circunstancias. Como resultado, el ciudadano colombiano fue inadmitido y retornado a su país de origen.

    Martha Vanessa Concepción

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