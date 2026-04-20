Panamá, 20 de abril del 2026

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    Investigación por atentado

    Sospechoso de atentado de Alas Chiricanas llegará hoy a Panamá extraditado de Venezuela

    Juan Manuel Díaz
    Sospechoso de atentado de Alas Chiricanas llegará hoy a Panamá extraditado de Venezuela
    Agentes del FBI ofrecieron una recompensa por información sobre el paradero de Ali Hage Zaki Jalil. Tomada de fbi.gov

    Ali Zaki Hage Jalil, sospechoso de la explosión de un avión comercial panameño en julio de 1994 que dejó 21 muertos y tras el cual estaría la organización chií libanesa Hizbulá, será extraditado hoy desde Venezuela a Panamá.

    +info

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    Fuentes judiciales confirmaron que Zaki estaría llegando en la tarde de este lunes 20 de abril a Panamá, luego que las autoridades venezolanas accedieron a su entrega para que enfrente un juicio por la explosión del avión.

    Una vez en Panamá Zaki Hage Jallin deberá ser puesto a órdenes del Órgano Judicial para que se fije una fecha de juicio y se pueda debatir su presunta vinculación con la explosión del avión de la empresa Alas Chiricanas registrado en julio de 1994.

    Por este caso la Fiscalía Superior de Descarga del Ministerio Público mantiene cargos contra Mohmoud Moutan Mohammad, Mahamad Tha Moutan, Gilberto Tomás Yangüez .

    El caso inicialmente había sido cerrado, pero fue reabierto a raíz de una solicitud formulada en agosto de 2019 por la Fiscalía Superior de Descarga de Panamá, a lo que siguió el arresto del sospechoso en Venezuela en noviembre de 2025.

    En el atentado, que está considerado el más grave en la historia del país y que quedó sin resolver, no hubo sobrevivientes; y entre las víctimas se encontraban una docena de empresarios de la comunidad judía afincada en Panamá.

    Juan Manuel Díaz

    Reportero de Judiciales


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